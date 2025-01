Viola ripetutamente le misure restrittive: una 40enne di Livorno finisce agli arresti domiciliari

I carabinieri della Compagnia di Livorno, in collaborazione con il Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno eseguito, nei giorni scorsi, un provvedimento a carico di una donna di circa 40 anni, originaria di Livorno e con precedenti per reati legati agli stupefacenti. Il provvedimento ha modificato la sua misura cautelare, sostituendo l'obbligo di dimora con permanenza notturna in casa con gli arresti domiciliari. Preso atto delle ripetute violazioni degli obblighi imposti alla donna, in particolare per il suo coinvolgimento in ambienti legati al traffico di stupefacenti, l'Autorità Giudiziaria di Livorno ha deciso di sottoporla agli arresti domiciliari presso la sua residenza a Livorno.

