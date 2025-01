Casabianca, al via i lavori alla scuola elementare

Al via questa mattina il cantiere dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola Primaria di Casabianca. I lavori affidati alla ditta Fida Costruzioni di Paterno (CT) a seguito di gara, per un importo di quadro economico pari ad € 1.570.000,00 finanziato con un contributo regionale (FSC) per € 1.321.720,30, oltre a risorse proprie dell’Ente.

Si tratta di lavori la cui entità è veramente importante e tale da riqualificare completamente l’edificio scolastico.

Il progetto prevede importanti e massicce opere strutturali, quali la realizzazione di un piano rigido a livello di sottotetto, rinforzo delle ammorsature d’angolo, realizzazione di nuovo solaio al piano terra, consolidamento maschio murario al piano terra, rifacimento della copertura ed installazione di un sistema anticaduta.

Si prevedono inoltre interventi migliorativi antincendio e grazie alla realizzazione di una seconda uscita di sicurezza, contrapposta a quella già esistente, sarà possibile ottenere il certificato di agibilità.

Un altro importante intervento, riguarda la riqualificazione energetica con realizzazione di cappotto esterno, nuovi infissi a taglio termico oltre all’isolamento del solaio del piano terreno ad estradosso.

Altri lavori porteranno ad un completo adeguamento dell’impianto elettrico e di quello termo idraulico alle nuove normative vigenti, ad esempio in cui è prevista la sostituzione della caldaia a metano attualmente in uso.

Finalmente cominciano – conclude il Sindaco Nicola Tesi – i lavori alla scuola di Casabianca, che sarà completamente adeguata sismicamente ed efficientata a livello energetico, ma soprattutto sarà pronta per il prossimo mese di settembre in maniera tale da poter ospitare nuovamente i ragazzi che vorranno iscriversi e frequentare le lezioni nel nuovo plesso. Da parte nostra monitoreremo costantemente i lavori, dando le dovute informazioni alla popolazione ed all’Istituto Comprensivo Don Milani” .

Fonte: Comune di Ponte Buggianese

