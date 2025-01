"Empoli cresce, Empoli più competitiva”, incontro pubblico per presentare i bandi regionali

Un incontro pubblico con le imprese del territorio per presentare i bandi della Regione Toscana per incentivare la crescita e aprire nuove opportunità. Questo è il tema dell’iniziativa denominata “Empoli cresce, Empoli più competitiva” che si terrà nei locali dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa (ASEV), via delle Fiascaie, 12, martedì 21 gennaio 2025, alle 18.

All’iniziativa interverranno Leonardo Marras, assessore all’Economia e alle Attività Produttive della Regione Toscana; Alessio Mantellassi, sindaco del Comune di Empoli e Adolfo Bellucci, assessore al commercio del Comune di Empoli.

Sono state invitate anche le associazioni di categoria Confindustria, Confartigianato e CNA.

Nell'occasione saranno presentate le nuove misure cofinanziate dalla Regione Toscana per la competitività delle imprese con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027. Oltre ai finanziamenti, sono presenti anche sovvenzioni su prestiti, sostegni per l'acquisto di servizi innovativi per la transizione digitale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate