Fratelli d'Italia Empoli presenta una mozione per la celebrazione della 'Giornata del Rispetto'

Il gruppo consiliare di "Fratelli d'Italia Empoli", composto dal Capogruppo Cosimo Carriero e dai Consiglieri Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, in riferimento alla legge 17 maggio 2024, n. 70, ha depositato una mozione per la celebrazione ufficiale della "Giornata del Rispetto" nel giorno del 20 gennaio, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale di Empoli.

“La mozione punta a promuovere l'importanza del rispetto reciproco come valore cardine della società civile e strumento per combattere fenomeni drammatici come bullismo, cyberbullismo e violenza - ha dichiarato Cosimo Carriero, Capogruppo di "Fratelli d'Italia Empoli" e Presidente di Gioventù Nazionale per l'Empolese Valdelsa. - Una giornata che, come previsto dalla normativa nazionale, vuole ricordare l'eroico sacrificio di Willy Monteiro Duarte, il giovane che il 6 settembre 2020 perse la vita per difendere un amico da un'aggressione brutale.”

“Questa mozione è un atto di responsabilità politica e civile, che tanti giovani eletti come me stanno presentando nei Consigli Comunali di appartenenza. Con essa intendiamo portare anche nella nostra comunità un messaggio forte: il rispetto deve tornare ad essere il fondamento delle relazioni sociali, della convivenza civile e della nostra identità culturale – ha continuato Carriero - La "Giornata del Rispetto", che ci auspichiamo sarà celebrata annualmente con eventi ed iniziative, punta a coinvolgere scuole, associazioni e cittadini in un percorso educativo e culturale che affronti tematiche come la discriminazione, la violenza e la tutela dei diritti. Con i miei colleghi Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, con sensibilità e determinazione, abbiamo provveduto alla stesura di questa mozione. Siamo una squadra compatta e convinta nel portare avanti i valori che contraddistinguono il nostro partito e il nostro impegno politico.”

“La parola "Rispetto" è stata eletta "Parola dell’Anno 2024" dall’Enciclopedia Treccani, sottolineando il suo valore universale e la sua importanza nel contrastare le tante forme di violenza e degrado che minacciano la nostra società. Non possiamo restare inerti di fronte a fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, che distruggono vite e minano la coesione sociale. Con questa iniziativa, vogliamo dare un segnale forte: il rispetto è l'unica strada per costruire una comunità più giusta e solidale," ha concluso Carriero.

Il gruppo consiliare di "Fratelli d'Italia Empoli" auspica che la mozione venga approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale e che le iniziative legate alla celebrazione della giornata in questione possano rappresentare un punto di partenza per un cambiamento culturale profondo, radicato nei valori di responsabilità, solidarietà e rispetto reciproco.

UFFICIO STAMPA DI FRATELLI D’ITALIA EMPOLI

