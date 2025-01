IX Torneo Rapid a Squadre di Scacchi a Empoli: attesi 350 giocatori

Il 26 gennaio 2025, il Palazzo delle Esposizioni di Empoli ospiterà il prestigioso IX Torneo Rapid a Squadre di scacchi. All' evento parteciperanno 350 giocatori provenienti da tutte le regioni italiane, dei quali 2 Grandi Maestri , 8 Maestri Internazionali e 15 Maestri Fide, rendendo l'evento uno tra i più prestigiosi d'Italia. Durante l'intera giornata gli sfidanti si affronteranno in squadre di tre giocatori ciascuna; ogni partita avrà la durata 12 minuti più 3 secondi di incremento a mossa per ciascun giocatore per un totale di 9 turni.

L'organizzazione del torneo ha coinvolto, oltre all'Asd Empoli Scacchi anche il circolo di Firenze scacchi ed il circolo Pratese degli Scacchi con il patrocinio del Comune di Empoli. Il 'nobil giuoco' degli scacchi, oltre a stimolare l'intelletto unisce giocatori di tutti i luoghi e di tutte le età, dagli otto ai novanta anni.

La giornata si concluderà con le premiazioni di ogni fascia di appartenenza , dalle squadre interamente composte da giocatrici femminili alle categorie junior under 18.

Fonte: Asd Empoli Scacchi - Ufficio Stampa

