La Misericordia di Empoli mette a disposizione 24 posti per il Servizio Civile Universale

La Misericordia di Empoli ha aperto le iscrizioni per partecipare al Servizio Civile Universale mettendo a disposizione 24 posti. Il bando si rivolge a tutte le ragazze e i ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), e richiede un impegno di 25 ore settimanali, distribuite su cinque giorni per 12 mesi, con un compenso mensile di 507,30 euro. Per presentare la domanda c’è tempo fino alle ore 14 di martedì 18 febbraio 2025.

L’iniziativa denominata “Sognate cose grandi” dà la possibilità di entrare a fare parte della grande famiglia della Misericordia, e dedicare un anno a favore delle attività quotidiane di assistenza e solidarietà sul territorio. Per il 2025 sono stati individuati due progetti: “Qualità del soccorso 2024” e “Qualità del soccorso emergenza 2024”. Entrambi hanno l’obiettivo di promuovere la salute dei cittadini più svantaggiati, dando supporto a coloro che sono stati colpiti da malori o malattie invalidanti che generano disabilità fisica o psichica, e alle loro famiglie, inoltre vogliono portare un aiuto concreto a disabili e anziani che non hanno la possibilità di spostarsi autonomamente.

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità importante di crescita personale, formativa e professionale, che sempre più giovani decidono di intraprendere, come spiega il Provveditore della Misericordia di Empoli Gionata Fatichenti: “Come ogni anno siamo veramente lieti di aprire le nostre porte a giovani, donne e uomini, che vogliano dedicarsi agli altri, formarsi e arricchirsi, grazie a esperienze uniche. I numeri sono cresciuti nel tempo, nel 2023 hanno aderito in 16, nel 2024 sono stati 24, il numero massimo. Quest’anno ci auguriamo di raggiungere ancora questo risultato. Ci fa un immenso piacere che sempre più ragazze e ragazzi scelgano la Misericordia per il Servizio Civile, anche perché in molti poi restano come volontari ed è per noi una linfa di grande energia e sostegno per le nostre tante attività”.

Un anno certamente di grande valore per la crescita personale, come racconta Lourdes Guerra, 28 anni di Empoli, impegnata nel Servizio Civile alla Misericordia di Empoli: “Non avevo mai fatto volontariato e ho iniziato soprattutto per intraprendere una nuova esperienza. Ho trovato una grande famiglia con persone molto competenti che mi hanno formato e guidato in questo mio percorso. Sto vivendo momenti molto belli di crescita personale. Ogni giorno è un’esperienza diversa e costruttiva, fatta di piccoli gesti e di grandi sorrisi che mi scaldano il cuore. Per questo una volta finito il servizio civile cercherò di continuare a dare un mio contributo agli altri come volontaria”.

"Il Servizio Civile rappresenta un'importante opportunità per ampliare le proprie competenze e crescere a livello personale," spiega Jacopo Foscarini, 20 anni, di Empoli. "In passato avevo già svolto attività di volontariato nel settore sociosanitario, ma grazie al mio impegno nel Servizio Civile sto avendo l'occasione di approfondire le mie conoscenze e metterle in pratica ogni giorno. Essere al servizio degli altri e poter dare il mio contributo mi sta arricchendo enormemente, sia dal punto di vista umano sia formativo. È un’esperienza di vita che consiglio a tutti”.

La domanda per partecipare al Servizio Civile Universale può essere presentata esclusivamente online accedendo alla piattaforma Domande on Line (DoL) tramite il seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it. Per effettuare la richiesta è necessario essere in possesso dello SPID, il sistema pubblico di identità digitale, la scadenza è fissata per le ore 14 di martedì 18 febbraio 2025.

Presso la sede della Misericordia di Empoli è possibile ricevere supporto per la compilazione della domanda: chi fosse interessato può chiamare lo 0571 7255, scrivere una mail a empoli@misericordie.org o rivolgersi direttamente alla sede di via Cavour n°32 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Fonte: Misericordia di Empoli

Notizie correlate