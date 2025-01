Montemurlo celebra la municipale: i numeri del 2024

La polizia municipale di Montemurlo nel giorno dedicato a San Sebastiano, patrono del Corpo, fa un bilancio delle attività svolte nel 2024, un anno positivo sotto molti aspetti e che ha visto un'intensa attività di controllo del territorio, di prossimità e di lotta agli illeciti economici e ambientali, con una particolare attenzione all’equità che porta a risultati straordinari con un accertamento di tasse comunali non pagate pari a 1,2 milioni di euro. I numeri dei controlli e dei risultati raggiunti dal Comando di via Toscanini sono molto positivi con un organico che ritorna nel 2024 a pieno regime.

«A Montemurlo il controllo del territorio è efficace e puntuale. A dimostrarlo sono i numeri del rapporto annuale dell'attività della polizia municipale, che certifica gli esiti importanti ottenuti dal nostro comando.- dice il sindaco Simone Calamai - Questi risultati sono frutto della dedizione e dell'impegno costante di tutto il corpo della polizia municipale, un organico che è stato rafforzato nei numeri e che ha raggiunto risultati straordinari, come dimostrano i dati finali del progetto Equità con l'accertamento di oltre 1,2 milioni di euro di tasse comunali non pagate». Un anno che si può sintetizzare in tre parole: impegno per la legalità economica, sicurezza ed equità. Un lavoro, quello della polizia municipale, che è spaziato a 360 gradi in tutti gli ambiti di competenza e che ha visto gli agenti impegnati in controlli interforze, in verifiche di tipo ambientale ed edilizio, in pattuglie per garantire la sicurezza stradale e quella urbana con attività di prossimità nelle varie frazioni e nei parchi cittadini.

«Grazie ai 18 agenti in servizio la polizia municipale di Montemurlo ha potuto programmare e portare a termine, in maniera sempre più precisa e pregnante, numerosi servizi e controlli del territorio.- spiega la comandante Enrica Cappelli – Nonostante le difficoltà nell'utilizzo di alcune strumentazioni, come l'autovelox per questioni normative, con tutto il personale a disposizione abbiamo potuto concentraci su altri tipi di controlli del territorio, come l'impegno contro il sovraffollamento abitativo o i controlli preventivi sulle nuove partite Iva aperte a Montemurlo. Inoltre, l'adozione di nuovi gestionali, come il PagoPa dal 2021 o il portale per le notifiche digitali hanno portato ad una gestione più tempestiva ed efficace della pratiche».

Un anno che ha visto risultati positivi anche sulle strade dove continuano a calare gli incidenti, come sottolinea l'assessore alla polizia municipale, Giuseppe Forastiero:«Il lavoro svolto dalla polizia municipale è fondamentale per fare prevenzione. Attraverso la campagna informativa “La strada giusta” andiamo a fare lezioni di sicurezza stradale nelle scuole del territorio mentre con gli stand informativi, che allestiamo in occasione delle maggiori manifestazioni, raggiungiamo gli adulti sempre più interessati a capire le regole della strada per non incorrere in sanzioni e viaggiare più sicuri. Per il 2025 l'impegno della polizia municipale è rivolto verso la riduzione delle distrazioni alla guida, che provocano molto spesso incidenti e perdita di controllo del veicolo, e verso una campagna informativa sull'importanza della corretta revisione dei veicoli per evitare malfunzionamenti dei mezzi e quindi per aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada»

PROGETTO EQUITA' - Tra le attività più rilevanti portate a termine dalla polizia municipale nel corso del 2024 il progetto “Equità”, per il recupero delle tasse comunali non pagate, ha portato a risultati straordinari: gli agenti di polizia municipale, congiuntamente agli operatori di Sori e Alia, hanno recuperato risorse per un ammontare superiore a 1 milione e duecentomila euro.

I controlli della polizia municipale, attraverso un’ attività mensile di coordinamento, si sono concentrati sulla verifica dell’evasione delle tasse comunali, Tari e Imu, suolo pubblico (ad esempio, i passi carrabili), pubblicità (cartelli e insegne), e sanzioni, effettuando accertamenti direttamente nelle ditte per recuperare gli importi non versati alle casse comunali.

Nell’ambito del “Progetto Equità” sono state effettuate 46 uscite, dal 1 gennaio al 31 dicembre, controllate 106 attività produttive e le posizioni individuali dei titolari e dei dipendenti trovati all’interno dell’attività. Per quanto riguarda Sori è stato riscosso complessivamente nell’immediato euro 75.032 e rateizzato per euro 178.146 per il Comune di Montemurlo, mentre considerando nel computo anche il recupero crediti residui per altri Enti, la riscossione immediata è stata pari a euro 78.333 e rateizzato euro 204.358. Alia ha sollecitato debiti per euro 160.707, di cui incassati nell’immediato euro 27.679 per il Comune di Montemurlo.

Nell’ambito del Progetto Equità, delle 106 attività controllate – corrispondenti a 113 utenti per Alia - sono stati scoperti 53 evasori totali, per una superficie totale soggetta a tariffa artigianale di 19674 metri quadrati, corrispondente ad un valore economico di evasione pari a circa euro 885.000, per il quale è stata attivata la procedura di recupero del dovuto. Gli evasori totali sono rappresentati da quelle ditte che non sono iscritte alla Tari pur usufruendo del servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti. Le utenze regolari controllate sono state 14 (per una incidenza del 12,40%), mentre le utenze iscritte ma con debito sono state 46 (per una incidenza del 40,60%). Gli evasori totali trovati sono stati 53 (per una incidenza del 47%).Nell’ambito dei controlli la polizia municipale, i tecnici di Sori e Alia non controllano solo l’attività produttiva, ma anche la regolarità delle posizioni del titolare e dei dipendenti come “persone fisiche” (ad esempio, multe non pagate, tributi comunali evasi ecc.…)

CONTROLLI PREVENTIVI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI NUOVO AVVIAMENTO INDICATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO: Grazie all’accordo tra il Comune di Montemurlo e la Camera di Commercio di Prato e Pistoia, la polizia municipale ha eseguito 12 uscite e, con il supporto di un interprete, ha verificato l’effettiva presenza delle attività produttive condotte da cittadini stranieri con 61 ditte controllate, di cui 8 inesistenti e/o cessate. L’attività ha riguardato anche le verifiche su presunti sovraffollamenti nelle abitazioni condotte dai lavoranti delle ditte controllate. Su 10 abitazioni controllate nessuna è risultata irregolare. «All'inizio dell'anno ci diamo un obbiettivo operativo che quest'anno, non solo abbiamo raggiunto a pieno, ma abbiamo superato per numero e qualità degli interventi svolti- spiega l'ispettore Stefano Melani- Per quanto riguarda i controlli preventivi sull'apertura delle nuove partite Iva abbiamo trovato 8 ditte inesistenti, pari al 13% delle attività controllate, un dato positivo se paragonato al passato quando le ditte irregolari o fasulle erano il 20% del totale. Merito di un'attività di controllo costante e stringente che sta svolgendo una sorta di deterrente: a Montemurlo vengono attirate solo le aziende “vere” e sane».

CONTROLLI STRADALI – Il dato migliore da rilevare è relativo ai decessi: per il quarto anno consecutivo dal 2019, sulle strade montemurlesi non ci sono morti.«Aldilà del numero assoluto, da 25 anni a questa parte a Montemurlo gli incidenti stradali sono in costante calo (erano 150 nel 2000 e sono scesi a 67)- fa notare l'ispettore Stefano Melani- Purtroppo aumenta la distrazione alla guida e nel 2024 il 20% degli incidenti sono imputabili a perdita di controllo del veicolo o per distrazione o per malori. In calo il numero dei veicoli senza assicurazione che, pur rimanendo alto, è minore rispetto agli anni passati. Da notare anche una certa tendenza alla rissosità tra gli automobilisti che, in caso di sinistri anche molto lievi, tendono a reagire con nervosismo e a ripartire senza fornire i necessari dati relativi al mezzo o ai conducenti» Aumentano, invece, i sinistri con feriti: sono stati 67 nel 2024 in aumento rispetto ai 60 del 2023 e ai 32 del 2020, quando però le strade erano praticamente deserte a causa del Covid. Su 70 persone che hanno riportato lesioni negli incidenti, tre sono state le prognosi riservate di oltre 40 giorni, a seguito delle quali la polizia municipale è intervenuta con l'invio della notizia di reato e il sequestro d'ufficio dei veicoli coinvolti. Altri due pedoni, rimasti coinvolti in investimenti stradali, hanno fatto querela perché le lesioni riportate hanno superato i 60 giorni di prognosi. In questi casi la polizia municipale di Montemurlo ha provveduto a fare le procedure per la denuncia penale per lesioni gravissime.

Leggero calo del numero totale di incidenti, 86 rispetto agli 87 del 2023 e con un calo consistente se li paragoniamo agli ultimi vent'anni, erano 109 nel 2004. Il mese che ha visto più incidenti è stato aprile, 11 sinistri e la fascia oraria più critica per l'incidentalità è quella tra le ore 13 e le 14 (13 incidenti) seguita dalle ore 14-15 con 12 incidenti. Tra le cause principali dei sinistri rilevati dalla municipale nel 2024 c'è l'omessa precedenza (18 casi rilevati), la velocità non moderata e la perdita di controllo del veicolo (17 incidenti) e le manovre irregolari 12 sinistri. Il 2024 infatti fa rilevare un aumento dei casi di perdita di controllo dei veicoli per malori, per imprudenza o imperizia. Sono 5 gli incidenti causati da malori, a seguito dei quali la polizia municipale ha inviato tre segnalazioni alla Motorizzazione civile per la revoca della patente. Nella maggioranza dei casi si tratta di persone anziane, ma tra questi si rileva anche un uomo di 35 anni, che ha perso il controllo del veicolo per una sincope. Sono, invece, 12 i sinistri, come l'uscita dalla sede stradale, la perdita di controllo del veicolo e l'urto di ostacoli, causati da distrazione o scarse abilità nella guida dei veicoli. In particolare, la municipale ha registrato la tendenza di numerosi motociclisti, soprattutto molto giovani, a sorpassare i veicoli in fase di manovra nei pressi delle intersezioni. In particolare un ragazzo di 16 anni alla guida di una moto di cilindrata 125 si è reso protagonista di due incidenti nel giro di pochi mesi e con la stessa dinamica: il sorpasso di veicoli che rallentavano per girare agli incroci. Tra le altre curiosità nel 2024 si deve segnalare l'investimento e la morte di un cinghiale che attraversava la via Montalese nei pressi della fattoria del Parugiano, per fortuna senza conseguenze per le persone. Tre le denunce penali per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un incidente: in due casi le persone ubriache alla guida (con 0,8 mg/l) hanno urtato veicoli in sosta, in un caso si è trattato di una mancata precedenza. Un'altra tendenza dannosa rilevata nel 2024 sulle strade montemurlesi è l'abitudine a non fermarsi in caso d'incidente. In molti casi chi causa un incidente si sofferma solo pochi minuti, non compila i necessari documenti come il Cid, ma riparte senza fornire le generalità. In un caso il guidatore di un veicolo è stato denunciato penalmente per aver urtato un motociclo e aver fatto cadere il conducente senza prestare soccorso. Tanti anche i casi dei veicoli che non si fermano all'alt della pattuglia della municipale, ben 10 casi rilevati nel 2024. Si tratta soprattutto di conducenti che non si vogliono sottoporre ai controlli dell'alcoltest o del Targasystem In questi casi la polizia municipale ha provveduto a prendere le targhe dei veicoli e a mandare a casa una multa da ottantasette a trecentoquarantaquattro euro oltre alla decurtazione di tre punti dalla patente, nonché la segnalazione in Prefettura. Tra le buone notizie c'è da sottolineare che i montemurlesi sono molto attenti e precisi nel pagare le multe. Nel 2024 sale infatti il rapporto tra accertamenti delle violazioni e pagamenti dei verbali pari al 78%.

TARGA SYSTEM – Il 2024 è l'anno del Targa System, il sistema per la rilevazione della corretta assicurazione e revisione dei veicoli. Aumenta il numero dei controlli effettuati 121 contro i 91 del 2023, con l'accertamento di 1046 violazioni: su un totale di 148402 mezzi controllati (erano stati 110.008 nel 2023) quelli trovati privi di assicurazione sono 148 (erano 117 nel 2023) di cui 51 contestati immediatamente su strada e 97 d’ufficio). Aumentano ancora anche le infrazioni legate alla mancata revisione degli autoveicoli: nel 2024 sono stati trovati 957 mezzi privi di revisione (nel 2023 furono 929) con 352 multe elevate direttamente e 605 d’ufficio. Sono, infine, 46 i veicoli sottoposti a fermi fiscali, trovati in circolazione.

CONTROLLI AUTOVELOX – Nel 2024 sono intervenute le modifiche contenute nel decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti e della sentenza della Corte di Cassazione che hanno limitato l'utilizzo dell'autovelox anche sulle strade montemurlesi. In attesa dei chiarimenti normativi, la polizia municipale nel 2024 ha effettuato 11 controlli contro i 35 del 2023, per un totale di 18 ore d'intervento. Sono 105 le violazioni accertate su 2781 veicoli controllati con una percentuale tra numero di veicoli controllati e violazioni accertate pari allo 3,78 percento ( era pari all’1,47per cento nel 2023).

ETILOMETRO - Nel 2024 gli accertamenti alcolemici per la verifica della guida in stato di ebrezza con l’etilometro hanno visto il controllo di 206 veicoli (erano stati 190 veicoli nel 2023) per 12 ore d’intervento: elevata una sola sanzione per guida in stato di ebrezza e nove per altre infrazioni al Codice della strada riscontrate nel corso degli accertamenti.

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – A Montemurlo il maggior numero di multe elevate dalla polizia municipale nel 2024 continua a riguardare la mancata rimozione del veicolo per la turnazione della pulizia strade 1620 violazioni (1333 nel 2023) e 106 servizi effettuati, seguita dalla mancata revisione dei veicoli (1035 violazioni), dal non rispetto dei divieti di sosta, passi carrabili, sosta irregolare con 324 infrazioni e il mancato rispetto del semaforo rosso 257 inosservanze. I mesi che hanno visto più contestazioni e accertamenti di violazioni al Codice della strada sono state agosto e settembre. Il numero delle violazioni accertate, nonostante lo stop imposto dall’alluvione, rimane invariato rispetto al 2022.

CONTROLLO SPAZI DISABILI - La polizia municipale si è occupata anche della repressione dell'odioso fenomeno dell'occupazione illecita dei parcheggi per persone diversamente abili da chi non ne ha titolo. Una “battaglia di civiltà” per garantire ai più deboli il diritto di poter raggiungere con facilità i servizi essenziali o la propria abitazione. Nel corso dell’anno 2024 sono stati effettuati 2884 controlli degli spazi sosta riservati ed elevate 66 sanzioni per l’occupazione abusiva degli stalli di sosta riservati a persone diversamente abili.

CONTROLLO MIRATI ALL'USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E TELEFONINO ALLA GUIDA - La polizia municipale, anche attraverso servizi in borghese, ha effettuato numerosi servizi per contrastare le cattive abitudini che causano distrazione alla guida, come l'uso del cellulare senza auricolare, o mettono a repentaglio la sicurezza personale, come il mancato uso delle cinture. Nel corso del 2024 sono stati effettuati 21 controlli mirati con sanzioni con la contestazione di 74 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza dei bambini e 10 violazioni per l'uso del telefonino alla guida. Da notare che la polizia municipale di Montemurlo, con l'entrata in vigore delle nuove regole al Codice della Strada, ha provveduto in un caso ad applicare la sospensione breve della patente. La sanzione è elevata ad un conducente al, trovato senza cinture di sicurezza, è stata sospesa la patente perché aveva meno di 20 punti sulla patente.

CONTROLLI DI PROSSIMITA' IN PARCHI E GIARDINI- Il presidio del territorio con una presenza capillare in ogni frazione (Montemurlo Centro, Bagnolo e Oste) rappresenta una parte molto importante dell'attività della polizia municipale, che permette di stare vicino ai cittadini, confrontarsi con loro, raccogliere le loro segnalazioni. Nel corso dell’anno 2024 sono stati effettuati 103 servizi appiedati. Sono 65 i servizi effettuati in orario pomeridiano nel nuovo parco urbano di Montemurlo, mentre in totale sono 275 i controlli effettuati nelle 39 aree verdi e giardini del Comune.

ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE - L’attività della Polizia Municipale consiste nella rappresentanza in giudizio per conto dell’amministrazione per i ricorsi presentati al Giudice di Pace per le violazioni al Codice della Strada oppure per le Ordinanze di Ingiunzione della Prefettura relative a violazioni del Codice della Strada. Nel corso dell’anno 2024 sono stati trattati 12 procedimenti davanti al Giudice di Pace, 7 sono stati definiti nel corso dell’anno, mentre 5 sono ancora in corso di decisione. Dei 7 procedimenti definiti, 6 sono stati respinti confermando il verbale della polizia municipale, mentre il ricorso accolto riguarda una violazione per superamento dei limiti di velocità già Ordinanza Ingiunzione della Prefettura, motivato anche con le intervenute modifiche del decreto e della sentenza. Il personale della polizia municipale ha partecipato a 28 udienze presso gli uffici del Giudice di Pace di Prato o Pistoia. La polizia municipale si occupa anche della Cancelleria Telematica con il controllo di ricorsi, notifiche, presentazione memorie, verifica fissazione udienze, notifica sentenze depositate.

ACCERTAMENTI EDILIZI - La polizia municipale ha effettuato 274 sopralluoghi da cui sono scaturite 23 notizie di reato per abusi edilizi, che hanno portato ad un sequestro preventivo di una unità immobiliare a destinazione produttiva (ex Marmolux di via Montalese). In quest'ultimo caso si è trattato di un'operazione interforze eseguita con la guardia di finanza, i carabinieri, la polizia, l'ispettorato del lavoro, Asl, Inps – Inail e i vigili del fuoco. Gli agenti del Comando di via Toscanini hanno posto sotto sequestro penale preventivo per numerosi abusi edilizi e mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'ex complesso immobiliare Marmolux in via Montalese al confine con il Comune di Prato, dove sono stati trovati 16 dormitori – loculi per un totale di 39 posti letto.

A seguito dei sopralluoghi sono inoltre state elevate multe per 30 violazioni amministrative riguardanti le norme del regolamento edilizio; effettuati anche 24 sopralluoghi per la verifica di ordinanze di demolizione e ripristino.

CONTROLLI AMBIENTALI - La polizia municipale ha effettuato 240 controlli ambientali, svolti su iniziativa propria o su delega dell’autorità giudiziaria, che hanno portato a 12 comunicazioni di notizia di reato, di cui 4 con sequestri e 21 verbali per violazioni di natura amministrativa e 4 sopralluoghi per verifica delle ordinanze. Inoltre è stato rimosso e rottamato un veicolo fuori uso. «Negli ultimi anni abbiamo notato che non troviamo più scarichi di rifiuti abusivi in aree boschive ma il fenomeno si sta concentrando nelle zone industriali - continua l'ispettore Melani – Non appena individuiamo gli abbandoni di rifiuti interveniamo celermente attraverso Alia per far ripulire l'area e stronchiamo sul nascere quel fenomeno che porta ad altri scarichi abusivi nella stessa zona»

BENESSERE ANIMALI - La polizia municipale ha effettuato 23 controlli relativi alla salute e al benessere degli animali. Sono stati 9 i verbali elevati ai proprietari che non rispettavano il Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali. In particolare, un cittadino italiano è stato denunciato penalmente e multato con 5 mila euro di ammenda per aver gettato il proprio cane morto dentro il cassonetto di un'azienda a conduzione cinese.

CONTROLLI ATTIVITÀ COMMERCIALI: La polizia municipale ha svolto 35 accertamenti su esercizi di vicinato e pubblici esercizi. Per quanto riguarda il commercio su area pubblica sono stati verificati i titoli, nonché eseguita la riscossione della tassa di occupazione di suolo pubblico di 479 operatori occasionali nei tre mercati rionali, oltre a 132 attività ambulanti. E’ stata inoltre eseguita la revisione, censimento e aggiornamento delle liste dei concessionari. In totale è stata elevata 1 sanzione in violazione della normativa regionale in materia commerciale.

OBBLIGO SCOLASTICO - Crescono le verifiche legate alla mancata frequenza della scuola dell’obbligo dei giovani fino ai 16 anni. Se nel 2024 gli accertamenti sono stati 15 e in 5 casi è scattata la denuncia penale per violazione dell'obbligo.

PERMESSI E INVALIDI- Nel corso del 2024 sono cresciute le richieste di rilascio di permessi invalidi con il rilascio di 181 permessi per invalidi; in calo i permessi per accedere alla ztl di piazza Castello alla Rocca: 19 le richieste evase. Sono 29 i nulla osta per trasporti eccezionali. Il rilascio dei permessi di occupazione del suolo pubblico ha visto la gestione di 69 pratiche per i privati e di 89 per manifestazioni, eventi e gare sportive.

OGGETTI SMARRITI- La polizia municipale si occupa della gestione del deposito degli oggetti smarriti ritrovati sul territorio: 46 gli accertamenti trattati per il rinvenimento oggetti smarriti.

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI PER PRATICHE ANAGRAFICHE – Sono 768 le pratiche presentate a Montemurlo per la richiesta di residenza, alle quali sono seguite le verifiche della polizia municipale sulla dichiarata residenza dei cittadini, nonché accertamenti di cambio di indirizzo ed irreperibilità. Sono 526 le nuove iscrizioni, 202 le variazioni, 38 le cancellazioni, 2 convivenze di fatto. Inoltre la polizia municipale, a seguito degli accertamenti, ha iniziato anche la verifica della corretta numerazione interna delle unità abitative di alcuni complessi immobiliari "attenzionati". Dall’attività eseguita in via Pomeria n. 45 sono stati elevati 16 verbali ai sensi del Regolamento per gli adempimenti toponomastici per mancanza della numerazione degli interni nel complesso immobiliare, nonché per la mancata indicazione dei nominativi dei residenti sui campanelli o sulle cassette per le lettere. Pertanto risulta difficile individuare l'appartamento dove il cittadino presenta richiesta di residenza e dunque effettuare i conseguenti controlli.

Inoltre, nel 2024 la polizia municipale si è trovata a gestire un caso molto delicato, non di sua diretta competenza, e relativo al caso di un ragazzo minorenne con problemi di violenza e dissidi molto forti con il padre, nonché di spaccio di stupefacenti. Il giovane, grazie all'intervento della municipale di Montemurlo, è stato trattato dall'ospedale Meyer di Firenze e ora si trova in una comunità terapeutica. «Una storia che ha avuto un impatto emotivo molto forte su tutti noi» conclude la comandante Cappelli.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

Notizie correlate