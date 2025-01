Open Day per conoscere le Pubbliche Assistenze di Empoli

Sabato 18 gennaio si è svolto, presso la sede delle Pubbliche Assistenze di Empoli, l’open day dedicato a presentare le numerose attività promosse dall’associazione. È stata una giornata interamente dedicata a illustrare progetti e servizi rivolti alla cittadinanza, offrendo un’occasione per conoscere più da vicino il mondo del volontariato. Tra i momenti più significativi, alle 17.00 si è tenuto un aperitivo nella Sala del Consiglio, un ambiente storico unico nel territorio empolese, durante il quale i volontari hanno raccontato le attività svolte, comprese quelle meno conosciute. L’obiettivo dell’evento è stato quello di mostrare che il volontariato non si limita solo ai trasporti sanitari, ma abbraccia una vasta gamma di ambiti, permettendo a chiunque di trovare il settore più adatto alle proprie inclinazioni.

Tra le attività presentate figurano la donazione di sangue e di midollo osseo, grazie a un gruppo di circa 230 donatori attivi, la Protezione Civile, impegnata sia nel supporto alla popolazione durante emergenze sia nella prevenzione, e la Cooperazione Internazionale, che dal 1995 promuove progetti umanitari a sostegno delle popolazioni in difficoltà. Un altro servizio fondamentale è rappresentato dalla Botteghina Solidale, che fornisce generi alimentari, abbigliamento e arredi per la casa alle famiglie bisognose.

Grande attenzione è stata dedicata al Centro Aiuto Donna Lilith, attivo dal 2002, che rappresenta un luogo di ascolto e supporto per donne vittime di violenza. Il centro offre servizi gratuiti come assistenza psicologica, consulenza legale e accoglienza in strutture protette, oltre a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo. L’attività del centro si estende anche alla prevenzione e sensibilizzazione attraverso interventi nelle scuole e campagne informative sul tema della violenza di genere. Dal 2022, inoltre, lo sportello itinerante Liber@mente Connessi permette di contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo con la presenza sul territorio delle operatrici del centro.

Un altro punto di forza dell’associazione è la formazione. Durante l’anno vengono organizzati corsi gratuiti di primo livello e avanzati per insegnare le manovre salvavita e l’uso del defibrillatore. Questo servizio rappresenta un’opportunità non solo per chi desidera diventare volontario, ma anche per chi vuole acquisire competenze utili alla comunità. Inoltre, ai giovani tra i 18 e i 28 anni è stata offerta la possibilità di partecipare al bando annuale per entrare a far parte del mondo del volontariato.

Durante l’open day, i partecipanti hanno avuto modo di approfondire anche i servizi sanitari dell’associazione, tra cui i trasporti in ambulanza, l’assistenza infermieristica a domicilio e il supporto sanitario in vari contesti. L’iniziativa è stata aperta a tutta la cittadinanza, rappresentando un’occasione preziosa per conoscere meglio il lavoro quotidiano svolto dai volontari a beneficio della comunità.

Questa sera, alle ore 21:00, prenderà il via il corso di Primo Soccorso completamente gratuito e aperto alla cittadinanza. Durante il corso si potranno apprendere competenze fondamentali, tra cui:

Eseguire un massaggio cardiaco efficace;

Utilizzare il Defibrillatore Automatico Esterno (DAE), come quelli presenti in palestre o spazi pubblici;

Eseguire correttamente le manovre di disostruzione pediatrica e per adulti.

Un’opportunità unica per imparare nozioni salvavita: il Primo Soccorso praticato tempestivamente da chi è presente può fare davvero la differenza in situazioni di emergenza.

Fonte: Ufficio stampa