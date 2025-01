Patrono della municipale, il pensiero di Cordone (Lega)

Marco Cordone (Vicesegretario Provinciale di Firenze e Segretario Comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier), ha rilasciato la seguente dichiarazione sull'odierna festività di San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia Municipale:" Oggi 20 gennaio San Sebastiano Martire, Santo Patrono della Polizia Municipale, il nostro pensiero va a tutti gli agenti e graduati, uomini o donne che siano, della Polizia Municipale del Comando territoriale di Fucecchio e degli altri Comandi del Corpo della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa che con un organico sottodimensionato da tempo, lavorano con grande impegno, soprattutto in questi momenti così difficili, in coordinamento con le Forze dell'Ordine, per garantirci Sicurezza e legalità su un vasto territorio che lambendo la città di Firenze, arriva fino alle Province di Pisa, Siena, Lucca e Pistoia; un territorio quello d'Empolese Valdelsa - Valdarno Inferiore che da sempre consideriamo altamente strategico per tutta la nostra Toscana. Da parte della Lega, esprimiamo gratitudine e riconoscenza a questi uomini e donne. Siamo convinti che la Riforma della Polizia locale, attualmente nella Commissione competente della Camera dei Deputati, sarà approvata quanto prima, in quanto elemento indispensabile per avere più Sicurezza in Italia, in Toscana e nei nostri territori perché non c'è libertà senza Sicurezza".-

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa