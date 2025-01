Sicurezza Castelfiorentino, FdI: "Serve esercito. Smettiamola di dare la colpa a Roma"

In riferimento alle interviste della sindaco Giannì sul tema sicurezza non possiamo fare a meno di notare che in tutti i comunicati si dicono sempre le stesse cose. Siamo vicini alle forze dell'ordine e questo mi sembra più che doveroso. Siamo a disposizione delle forze dell'ordine della Polizia Municipale, Ma cosa vuol dire? Siamo a disposizione? Quali fatti concreti sono stati fatti per essersi messi a disposizione la polizia municipale e le forze dell'ordine? Che cosa hanno chiesto l'amministrazione comunale?

Ma vogliamo dire una volta per tutte che è un paese in cui non c'è giorno che succeda qualcosa? Vogliamo dire che l'opposizione, che Fratelli d'Italia è quella parte in consiglio comunale che vi sta proponendo tante soluzioni per arginare e riuscire a risolvere problemi di furto, di delinquenza di accoltellamenti fra bande criminali che per lo più vede partecipi extracomunitari.

Dobbiamo guardare in faccia la realtà. Una volta per tutte deve esserci una massiccia e costante presenza delle forze dell'ordine, ma anche dell'esercito.

Smettiamola di dare la colpa a Roma. Questo governo lo sa molto bene e non prende insegnamenti da nessuno. Soprattutto dal Partito Democratico i cui esponenti non perdono occasione di trovare scusanti ai delinquenti e condannano le forze dell'ordine, tutte.

“L’approvazione del Ddl Sicurezza rappresenta un’altra promessa mantenuta da parte del governo Meloni e risponde direttamente alle richieste degli italiani che chiedono maggiore sicurezza. Il potenziamento della sicurezza implica non solo una maggiore capillarità delle forze dell’ordine ma anche nuove assunzioni che permetteranno di rafforzare tutto il comparto. Il provvedimento, inoltre, pone l’accento sulla certezza della pena e sull’inasprimento delle sanzioni per chi aggredisce le donne e gli uomini in divisa. Particolare attenzione è rivolta anche alla tutela del personale sanitario che quotidianamente lavora negli ospedali e che sempre più spesso subisce violente aggressioni."

Pertanto Sindaco, faccia rihiesta al Prefetto di avere più agenti, chieda l'esercito e vedrà che le cose cambieranno. I cittadini di Castelfiorentino si sentiranno più protetti, più sicuri, più tranquilli e le forze dell'ordine lavoreranno al meglio avendo un numero maggiore di personale.

Queste sono le cose concrete. Basta, favole e buonismi. Si sa dare ragione a Fratelli d’Italia è scomodo.

Serena Urso

Capogruppo Fratelli d'Italia Castelfiorentino

Notizie correlate