Abc Castelfiorentino, tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket dell'ABC Castelfiorentino scese in campo nel weekend:

UNDER 19 GOLD

Riparte dal PalaBetti la cavalcata dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che inaugurano il girone di ritorno chiudendo la pratica Sansepolcro sul 71-69 e riscattando così la sconfitta rimediata all’esordio stagionale. Gara senza un padrone per tutti i quaranta minuti, con le squadre che viaggiano a braccetto sul botta e risposta. All’intervallo il tabellone segna 28-26, preludio ad un terzo quarto ancora sul filo dell’equilibrio (48-51 al 30′). Si arriva così alla volata finale, con l’Abc che tocca il +6 quando mancano tre minuti alla sirena (64-58). Sansepolcro non molla e resta a contatto fino agli ultimissimi possessi, ma la rimonta ospite si ferma a -2.

Prossimo impegno martedì 28 gennaio alle 19:20 sul parquet della Laurenziana.

Abc Castelfiorentino – Pallacanestro Sansepolcro 71-69

Tabellino: Rosi 23, Ticciati 16, Vallerani 2, Leti ne, Marchetti 6, Carzoli ne, Bartolini 5, Damiani 8, Viviani 9, Niccolini 2, Filippini. All. Corbinelli.

Parziali: 9-12, 19-14, 20-25, 23-18

UNDER 19 REGIONALE

Dopo esserci andati vicini contro Baloncesto, arriva finalmente il primo acuto stagionale per i ragazzi di Carlo Gozzi, andati ad espugnare il parquet di Cerreto Guidi per 47-56. Dopo una prima parte in sostanziale equilibrio, con le squadre che si alternano al comando andando al riposo lungo sul 28-27, al rientro dagli spogliatoi i gialloblu cambiano passo e, spinti da tre uomini in doppia cifra (Parilla, Giglioli, Barlabà), scavano il solco toccando il +10 alla terza sirena (34-44). Un vantaggio che l’Abc amministra con autorità nella quarta frazione, rispedendo al mittente i tentativi locali di mettere in discussione il finale.

Prossimo impegno sabato 1 febbraio alle 16 al PalaBetti contro Dlf Firenze.

Basket Cerretese – Abc Castelfiorentino 47-56

Tabellino: Parilla 14, Giglioli 14, Bernardoni 8, Kamberaj 5, Altamore 2, Barlabà 10, Jelassi 3, Fiorentini, Macalindong, Uci. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 10-12, 18-15, 6-17, 13-12

UNDER 17 GOLD

Vittoria fondamentale in vista della seconda fase per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti conquistano il big match contro Grosseto per 60-58. I gialloblu approcciano con autorità e guidano la prima parte di gara, allungando a cavallo tra la prima e la seconda frazione fino a toccare il +11 all’intervallo (36-25). Nella ripresa l’Abc resta in controllo fino alla terza sirena (50-40), ma nell’ultimo quarto Grosseto ricuce e riapre completamente i giochi, arrivando a giocarsi il tutto per tutto nella volata. Ma proprio quando più conta, gli episodi premiano i gialloblu.

Prossimo impegno domenica 26 gennaio alle 11:30 sul parquet dell’Argentario, ultima giornata della prima fase.

Abc Castelfiorentino – Pallacanestro Grosseto 60-58

Tabellino: Fedeli 18, Bufalini 9, Costantini 15, Garbetti 8, Baldi 2, Bini 4, Zampacavallo 2, Rosi 2, Simoncini, Paniccià, Di Carlo, Ciulli. All. Corbinelli.

Parziali: 19-13, 17-12, 14-15, 10-18

UNDER 15 GOLD

Vittoria sofferta per i ragazzi di Marco Guerriero, che si impongono di misura sul fanalino di coda Carrara: 55-54 il finale al PalaBetti. Gara dai due volti quella dei gialloblu, che mettono la testa avanti nella prima frazione e amministrano con intensità la seconda andando al riposo lungo sul 41-32. Al rientro, però, in casa Abc si spenge la luce e gli ospiti piazzano il contro break che vale il -1 alla terza sirena (46-45). Una rimonta che si concretizza nell’ultimo quarto, quando Carrara prende il controllo e passa a condurre, finché nel punto a punto finale a spuntarla sono i gialloblu.

Prossimo impegno sabato 25 gennaio alle 16:30 sul campo di Massa e Cozzile.

Abc Castelfiorentino – Cmb Carrara 55-54

Tabellino: Barnini 6, Di Carlo 29, Paniccià 2, Bufalini 5, Di Vilio 3, Pirrone 7, Bertelli 3, Giovannoni, Profeti, Bianchi, Capuana. All. Guerriero.

Parziali: 18-14, 23-18, 5-13, 9-9

UNDER 14 GOLD

Riprende sul parquet della Sestese la corsa dei ragazzi di Marco Guerriero, che a fil di sirena chiudono la pratica sul 62-63. Con l’Abc in campo a ranghi ridotti, ne emerge una partita giocata sui nervi fin dall’inizio. Dopo essere scappati sul +9 i gialloblu, condizionati anche dai falli, subiscono la rimonta locale, con Sesto che nel terzo quarto prova a scappare. L’Abc resta in scia e ricuce fino al -4, preludio al punto a punto finale in cui si decide la gara. Negli ultimi tre giri di lancette, nonostante tanti errori da entrambe le parti, i gialloblu impattano a quota 62. Così, con 2 secondi sul cronometro, Pirrone dalla lunetta infila il sorpasso, e Sesto non ha tempo per replicare.

Prossimo impegno giovedì 23 gennaio alle 19:45 al PalaGilardetti contro Virtus Siena.

Basket Sestese – Abc Castelfiorentino 62-63

Tabellino: Bertelli 15, Pirrone 17, Profeti 20, Giovannoni 4, Faffi 2, Gazzarrini 1, Torregrossa 2, Anton 2, Cipolla N., Cipolla T. All. Guerriero.

Parziali: 18-18, 21-19, 12-12, 11-14

UNDER 13 REGIONALE

Sconfitta casalinga per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che davanti al pubblico amico cedono il passo a Poggibonsi per 37-54. Gara tutta di rincorsa quella dei gialloblu, costretti ad inseguire fin dalla palla a due. Gli ospiti, infatti, prendono subito in mano l’inerzia e scappano sul +15 a metà gara (17-32). Nella seconda parte, nonostante i tentativi castellani di tornare a contatto, Poggibonsi tiene saldo il controllo e amministra, tanto che l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno sabato 25 gennaio alle 16 sul parquet del Montesport.

Abc Castelfiorentino – Poggibonsi Basket 37-54

Sono scesi in campo: Costa, Sordi, Lisi, Marzuoli, Iori, Allegra, Bagnoli, Battaglia, Profeti, Lucchesi, Cetti, Scarscelli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

Parziali: 6-16, 11-16, 7-12, 13-10

UNDER 15 FEMMINILE

Nonostante una buona prestazione, è ancora rinviato l’appuntamento con il primo successo stagionale per le ragazze di Alberto Ciampolini, che al PalaGilardetti si arrendono alla Virtus Siena sul 32-54. Gara di fatto decisa nel primo quarto, quando l’inizio contratto delle castellane permette alle ospiti di allungare a dismisura già dopo dieci minuti (6-21). Nella seconda frazione le gialloblu prendono le misure e la gara procede sul botta e risposta, ma il divario ormai è troppo ampio per pensare di colmarlo e, nella ripresa, un nuovo break senese mette definitivamente l’ipoteca.

Prossimo impegno lunedì 27 gennaio alle 19:30 al PalaGilardetti contro Pistoia Basket Junior.

Basket Castelfiorentino – Virtus Siena 32-54

Tabellino: Antognotti 10, Jahelezi N. 16, Dainelli 6, Ciampolini, Mancini, Arcara, Murati, Montanelli, Panzani, Jahelezi S., Latini, Fontanelli. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 6-21, 11-11, 4-14, 11-8

MINIBASKET

Nel weekend del Minibasket è di quattro vittorie ed una sconfitta il ruolino di marcia gialloblu. A partire dai più grandi, netto successo per gli Esordienti 2013 di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli, che hanno espugnato con ampio margine il parquet del Montesport. Doppio acuto casalingo, invece, per Aquilotti Big 2014 e Aquilotti Small 2015: i ragazzi di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi si sono imposti agilmente su San Casciano, mentre i cestisti di Roberto Allegra e Nicol Banchelli hanno chiuso senza patemi la pratica Prato Dragons. Sconfitta con onore, infine, per gli Scoiattoli Big 2016 di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà, caduti nella trasferta fiorentina in casa della Baloncesto.

Nel prossimo fine settimana, sabato 25 gennaio, in campo Aquilotti Big, Aquilotti Small e Scoiattoli Big. Prima palla a due quella degli Aquilotti Small, che alle 11:15 faranno visita all’Use Empoli, mentre alle 12 gli Aquilotti Big saranno attesi a Firenze sponda Pino. Nel pomeriggio, alle 16, gli Scoiattoli Big riceveranno l’Olimpia Legnaia al PalaBetti. Domenica 26, invece, sarà la volta dei Pulcini 2018, ospiti del torneo promosso dall’Etrusca San Miniato che ringraziamo fin da adesso per l’invito.

