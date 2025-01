Abusa sessualmente due giovani donne durante servizio volontariato, arrestato

È stato arresto e portato in carcere un uomo con l'accusa di aver abusato sessualmente di due giovani donne, una delle quali minorenne. L'uomo, così come dichiarato da una nota dalla procura di Prato avrebbe "usato violenza sessuale, mediante induzione, in pregiudizio di due giovani donne, una delle quali minore di età, abusando delle loro condizioni di inferiorità psichica e fisica".

Le violenze si sarebbero consumate durante il servizio di volontariato che l'uomo svolgeva. L'arrestato, di cui non sono stati forniti ne età ne identità, al momento si trova in custodia in carcere, per il timore che possa fuggire o inquinare le prove.

Notizie correlate