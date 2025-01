Addio a Francesco Bastone, fu capogruppo dei 5 stelle con Nogarin a Livorno

Scomparso prematuramente all'età di 55 anni, per malattia, Francesco Bastone, il primo capogruppo consiliare del Movimento 5 Stella di Livorno, presente in consiglio comunale durante la Giunta Nogarin. A darne notizia è Il Tirreno. Molto legato al sindaco Nogarin, anche perchè entrambi di professione facevano l'ingegnere, Bastone lavorava in uno studio associato con sede in via Nazario Sauro proprio a Livorno.

Le esequie si svolgeranno mercoledì 22 gennaio alle ore 15,30 nella chiesa di San Jacopo in Acquaviva.

