Incidente sul lavoro questa mattina in via Bolognese a Pistoia. Un uomo di 49 anni, impegnato in alcuni lavori in una villa, è caduto nel vano ascensore per cause ancora da accertare, riportando diversi traumi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Jacopo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

