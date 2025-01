Camion urta tubazione di gas metano durante manovra, intervengono i vigili del fuoco

Ieri a Santa Croce sull'Arno una fuga di gas ha richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Pisa. L'allarme è scattato intorno alle 19 in Via Basilicata, quando un camion, durante una manovra, ha accidentalmente urtato una tubazione di gas metano di media pressione.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno immediatamente avviato le operazioni di messa in sicurezza, interrompendo la fornitura elettrica e bloccando l’impianto di una vicina conceria per prevenire eventuali rischi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici di Toscana Energia per le verifiche e il ripristino della tubazione danneggiata. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.