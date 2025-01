Cento anni per Sirio Fagiolini, Santa Croce lo celebra

Un secolo di vita e non sentirlo. È il caso di Sirio Fagiolini, uno dei santacrocesi più longevi, che stamani ha ricevuto in occasione del suo centesimo compleanno, oltre che gli auguri di amici e parenti, anche quelli del sindaco Roberto Giannoni, che si è presentato a casa sua per portargli i suoi personali auguri e quelli dell'amministrazione comunale per il traguardo di vita raggiunto.

Sirio nato in Alta Valdera, nel 1925, si era sempre occupato di agricoltura fin da giovanissimo. Nel '53 poi si trasferì con la famiglia a Santa Croce sull'Arno, dove avviò una ditta nel settore conciario che ha condotto fino al 1995. Oggi l'impresa di famiglia è portata avanti dal figlio. Ancora brillante e vivace, ma soprattutto lucidissimo Sirio stamani ha ricevuto gli auguri e un piccolo omaggio istituzionale dalle mani del primo cittadino Roberto Giannoni.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno