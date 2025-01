Con Fashion Forward, formazione gratuita online per imprese e commercianti della moda

Si chiama FASHION FORWARD è il nuovo progetto che Agenzia Formativa Santini sta ideando per partecipare al Bando "Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione volti ad aggiornare ed accrescere le competenze di imprenditrici ed imprenditori a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027".

Il progetto prevederà corsi gratuiti online di alta formazione dedicati agli imprenditori e commercianti del settore moda che potranno essere erogati solo in seguito all’aggiudicazione del Bando da parte di Agenzia Formativa Santini.

Dopo gli eccellenti risultati raggiunti nel progetto MENTORING, che ha permesso a giovani imprenditrici di acquisire nuove skills per affrontare le attuali sfide del mercato, FASHION FORWARD si pone l’obiettivo di trasferire capacità e competenze innovative a chi opera nel settore della moda attraverso percorsi formativi sviluppati in modalità webinar.

Il progetto FASHION FORWARD mirerà a supportare imprenditori e imprenditrici (produttori e commercianti della filiera moda) in un momento cruciale per il settore, offrendo loro:

• Formazione digitale, per integrare le nuove tecnologie nei processi aziendali e migliorare la gestione operativa.

• Competenze sulla sostenibilità, per rispondere alle crescenti richieste di mercato verso pratiche ecologiche ed etiche.

• Supporto strategico, attraverso workshop e consulenze, per favorire l’innovazione e la competitività in un mercato sempre più globalizzato.

“Con FASHION FORWARD vorremmo dare un contributo concreto al settore moda, uno dei pilastri dell’economia italiana, supportando imprenditrici e imprenditori, fornendo loro nuovi strumenti per affrontare le sfide del presente. Dopo il successo del progetto MENTORING, siamo certi che tutti i progetti dedicati agli imprenditori, dimostreranno il valore della formazione come leva per l’innovazione e la crescita sostenibile,” ha dichiarato Sedalia Palatresi, Coordinatrice didattica di Agenzia Formativa Santini.

Gli imprenditori che desiderano maggiori informazioni o volessero manifestare il proprio interesse ad aderire al progetto FASHION FORWARD possono visitare il sito ufficiale

https://www.isantini.it/progetto-imprenditori-moda/ o contattare Agenzia Formativa Santini all’indirizzo e-mail luca.borgioli@isantini.it o al numero 3349943058 (Whatsapp).

La raccolta delle adesioni al progetto FASHION FORWARD resterà aperte fino al 24/01/2025

FASHION FORWARD potrebbe essere la giusta opportunità per aggiornare le competenze oltreché un’occasione per restare al passo con i tempi e costruire un settore moda più innovativo, competitivo e sostenibile.

Fonte: Ufficio Stampa