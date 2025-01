Un uomo di 45 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento e minaccia dopo aver dato in escandescenze al pronto soccorso di Livorno. In stato di agitazione, probabilmente a causa dell'assunzione di alcol o altre sostanze, ha minacciato il personale e danneggiato il plexiglass del desk di accoglienza. L'intervento dei militari ha riportato la calma, permettendo la ripresa delle normali attività della struttura.

