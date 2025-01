Dalla transizione alla conversione energetica giusta

Produrre dati, studi, analisi e supportare la definizione di politiche pubbliche innovative che rispondano alle sfide della transizione e della conversione energetica: questi, ma non solo, gli obiettivi dell’Osservatorio Transfrontaliero delle Comunità Energetiche che sarà presentato a Firenze il prossimo 23 gennaio all’Auditorium Sant’Apollonia in via San Gallo 25.

La visione del Green Deal europeo prevede infatti di rendere l'Unione Europea la prima zona al mondo a impatto climatico zero entro il 2050, al fine di ridurre l'inquinamento e ripristinare un sano equilibrio nella natura e negli ecosistemi, e i dettami dell’Agenda ONU 2030 prevedono una serie di programmi d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità che coinvolgono i Paesi europei, impegnati a raggiungere tali obiettivi entro, appunto, il 2030.

Una sfida, questa, raccolta dal progetto INVECE - Innovazione Verde e Comunità Energetiche che nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 pone tra i suoi obiettivi quello di aiutare le istituzioni, i centri di ricerca, le imprese e i cittadini a cooperare a livello locale e transfrontaliero per sviluppare dei modelli di Comunità Energetiche Rinnovabili e definire policy a sostegno dell’innovazione verde e della transizione energetica.

