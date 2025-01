Distrutta un'auto parcheggiata a Santa Maria a Monte, l'appello sui social

Amaro episodio per un cittadino di Santa Maria a Monte che si è ritrovato con l'auto distrutta davanti casa. L'accaduto, come riportato nella segnalazione che circola sulle pagine social, risale alla notte di sabato 18 gennaio. "Qualcuno ha distrutto la nostra macchina parcheggiata davanti casa sulla provinciale Francesca a Santa Maria a Monte" si legge nel post "per poi scappare senza fermarsi". Accompagnato dalle fotografie degli ingenti danni provocati all'auto il messaggio, oggetto in queste ore di centinaia di condivisioni, si conclude con l'appello a farsi avanti a chiunque abbia visto qualcosa.

Notizie correlate