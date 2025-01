Urban art, musica e sfilate: a Empoli arriva il Carnevale con "Mela Ridens"

Tutto pronto, la settimana del ritorno del Carnevale a Empoli è alle porte e le aspettative si fanno sentire. ‘Mela Ridens. Un altro carnevale' è il titolo della rassegna che mira a valorizzare la tradizione folle e geniale di sua ‘maestà’ Il Carnevale in una collaborazione tutta toscana tra la città di Empoli e Fondazione Carnevale di Viareggio.

Il centro storico sta per essere tappezzato da opere di urban art, 17 mele di grandi dimensioni dai colori intensi e profondi, realizzate dai maestri del Carnevale di Viareggio che in questi giorni saranno visibili in vari luoghi del centro storico cittadino e potranno essere ammirate dal 26 gennaio 2025 (giorno di apertura del Carnevale) al 4 marzo (martedì grasso). Una mostra che vedrà l'intervento anche delle studentesse e degli studenti del liceo artistico 'Virgilio' di Empoli, che personalizzeranno con interventi plastici due mele realizzate ex novo per Empoli dal maestro Umberto Cinquini.

La mostra farà da cornice e da collante con tante altre iniziative che si svolgeranno a cielo aperto per divertire grandi e piccini: sfilate, parate, spettacoli di strada, trucchi, bande musicali e tante attività per tutti i gusti.

La festa ‘mascherata’ in città si svolgerà nei giorni: domenica 26 gennaio, sabato 8 febbraio e sabato 22 febbraio 2025. Per la parata inaugurale del 26 gennaio saranno a Empoli anche le storiche maschere viareggine Burlamacco e Ondina! Tutte le attività in strada saranno coordinate dall'associazione Canto Rovesciato e realizzate in collaborazione con molte associazioni empolesi.

"Il Carnevale di Empoli è una scommessa - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - su cui puntiamo per destagionalizzare la nostra offerta culturale. Stiamo lavorando da tempo a un calendario che porti a Empoli a frequentare il nostro centro anche fuori dai consueti appuntamenti estivi e del Natale. Lo facciamo ovviamente 'all'empolese', mettendo in campo tutte le iniziative culturali di cui siamo capaci, ponendoci in modo originale e alternativo rispetto ai tanti carnevali storici di zona. Ci aspettiamo una bella risposta e una grande festa nelle piazze".

"Il Carnevale è una tradizione che da sempre incarna creatività, passione e innovazione – sottolinea il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo sull'iniziativa culturale "Mela Ridens" di Empoli -. Siamo orgogliosi di sostenere l'iniziativa "Mela Ridens", un nuovo progetto che unisce Empoli e la Fondazione Carnevale di Viareggio in un dialogo culturale di grande valore. Le opere di arte urbana che decoreranno il centro storico di Empoli, realizzate da maestri del Carnevale e da giovani artisti, saranno un tributo alla fantasia e all'ingegno che caratterizzano questa festa, simbolo di un'identità toscana che sa reinventarsi da decenni. Questa iniziativa non solo celebra il Carnevale, ma promuove anche la partecipazione della comunità, coinvolgendo le scuole e le associazioni locali, e offrendo un'opportunità di riflessione culturale. Un invito ad esplorare il Carnevale sotto una nuova luce, come momento di confronto e crescita per tutti. Siamo certi che "Mela Ridens" saprà portare alla città di Empoli un'opportunità unica di celebrare l'arte, la cultura e la nostra tradizione in modo innovativo e coinvolgente".

COSA RAPPRESENTA MELA RIDENS - "Mela ridens" rappresenta un itinerario artistico e culturale che diventa coinvolgimento, opportunità di dialogo aperto col territorio come arte pubblica, momento di riflessione e stimolo polisensoriale che ha il volto della mostra, possibilità formativa e occasione di confronto dal vivo. Il progetto sarà anche l’occasione per riflettere sulla figura intellettuale di Cesare Garboli, giurato di due grandi istituzioni culturali di Empoli e Viareggio: il Premio Pozzale Luigi Russo e il Premio Viareggio Repaci. La sua ricerca critica e letteraria sarà indagata come tentativo di andare oltre ogni canone, avvicinando in modo sempre nuovo il lettore alle opere, agli autori e ai loro mondi. Così fanno i grandi critici, come fa il carnevale: ribaltano i canoni per comprendere meglio la realtà.

La mela è un simbolo che si è prestato a interpretare significati sempre nuovi: fecondità, desiderio, trasgressione, innovazione e genio. Il Carnevale è l’occasione di mescolare i significati e immaginarne di nuovi, nel solco del genio e dell’innovazione toscani.

COLLOCAZIONE MELE – Da piazza don Minzoni a piazza Matteotti, passando per le vie del centro storico cittadino.

IL PROGRAMMA

Il debutto, domenica 26 gennaio, alle 15, al Museo del Vetro con ‘Melatrovo’: si tratta di una caccia al tesoro organizzata dai Musei di Empoli. Per partecipare è necessaria la prenotazione all’indirizzo email: empolimusei@comune.empoli.fi.it; dalle 15.30 alle 18.30, in piazza delle Stoviglie e piazza Farinata degli Uberti ecco ‘Melatrucco’, trucco e face painting, per grandi e piccini dai 3 anni a cura di GraDam Studio. Due postazioni per trasformarti in quello che vuoi!

In piazza Farinata degli Uberti, alle 15.30, ‘Melasuono’: un grande cerchio, Drum circle, sonoro fatto di percussioni irromperà nella piazza, attraverso il sostegno di Michele Lovito, chiunque - a prescindere dall’età e dalla propria conoscenza musicale, potrà contribuire a creare una grande orchestra di tamburi estemporanea. Alle 16 per le vie del centro, la prima ‘Melaparata’: parata inaugurale per le vie del centro in compagnia di Burlamacco e Ondina, direttamente dal Carnevale di Viareggio, accompagnati dalle musiche travolgenti della banda del Cam di Empoli e con la partecipazione della Compagnia di Sant’Andrea e delle maschere del Liceo Artistico. Partenza e arrivo da piazza Farinata degli Uberti. Alle 17.30, sempre in piazza farinata degli Uberti, sarà protagonista ‘Melabusker’ che porterà il Katastrofa Show: uno spettacolo travolgente, in cui comicità, rock and roll, magia, clownerie e bolle giganti si uniscono per creare un’esperienza unica e coinvolgente. Questo spettacolo trasporta il pubblico in un mondo caotico e divertente, dove tutto può succedere e gli spettatori sono chiamati a partecipare attivamente alla follia che si svolge sul palco.

Banda del Cam di Empoli

Sabato 8 febbraio, dalle 14.30 alle 16, palazzo Ghibellino, piazza Farinata degli Uberti, ‘Melacanto’: si scrive ‘Corempoli’, si legge laboratorio gratuito di canto corale aperto alla cittadinanza, anche per coloro che non hanno mai cantato, per apprendere canti tratti dal repertorio dei Marchinhas del carnevale brasiliano; alle 15, ‘Melatrovo’ al Museo del Vetro: caccia al tesoro organizzata dai Musei di Empoli su prenotazione a empolimusei@comune.empoli.fi.it; dalle 15.30 alle 18.30, protagoniste piazza delle Stoviglie e piazza Farinata degli Uberti con ‘Melatrucco’, trucco e facepainting per grandi e piccini; si prosegue alle 16 in piazza Madonna della Quiete con ‘Melabusker’ e ‘La disfida armonica’: spettacolo di clown musicale del duo Belle di Mai in cui il linguaggio della musica e quello del teatro si fondono. Un concerto suonato, ma anche recitato; intonato, ma anche stonato. Uno spettacolo musicale dove diesis duellanti e bemolli in sciopero si ribelleranno allo strumento. La Disfida Armonica è uno spettacolo di clown musicale in cui il linguaggio della musica e quello del teatro si fondono. I protagonisti danno vita a una carrellata di sketch comici e musicali finendo per fronteggiarsi in una battaglia all'ultima nota.

Alle 16.30 si animerà il loggiato del palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41 con ‘Melabusker’: Coriandoli, due donne molto particolari, una virtuosa musicista e cantante popolare, l’altra attrice e cantante in continua metamorfosi ridanno vita a canzoni dimenticate o logorate dall’uso portando alla luce l’aspetto poetico ed energico di ogni componimento. Ecco LeDueDiNotte che lanceranno un mucchietto di brani dal gusto retrò coinvolgendo il pubblico in cori estemporanei. Canzoni teatrali e divertite per catturare l'attenzione del pubblico passante; dal loggiato alle vie del centro, alle 16.30, con ‘Melacanto’: Evviva Il Cor’nevale cori empolesi e della Toscana animeranno il centro con interventi estemporanei che coinvolgeranno tutti i presenti. La festa continuerà, alle 16.45, in piazza Madonna della Quiete e ‘MELABUSKER’: con D’Artagnan, Il Mago delle Bolle, tutta la magia delle bolle per stupire grandi e piccini in uno spettacolo indimenticabile. La giornata terminerà alle 17.30, nelle vie del centro con ‘Melaparata’: artisti di strada, musicisti, cittadini in una grande parata popolare itinerante per le vie del centro. Partenza e arrivo da piazza Farinata degli Uberti.

Balloons

E si arriva a sabato 22 febbraio, alle 15, Museo del Vetro, nuovo appuntamento con ‘Melatrovo’: caccia al tesoro organizzata dai Musei di Empoli su prenotazione da effettuare a empolimusei@comune.empoli.fi.it; dalle 15.30 alle 18.30, nelle Piazze delle Stoviglie e Farinata degli Uberti, ‘Melatrucco’, trucco e facepainting per grandi e piccini; sempre dalle 15.30 alle 18.30, in piazza Farinata degli Uberti ‘Melabusker’: ecco il Circo Ipotetico, un laboratorio dove tutto è possibile, tutte le persone potranno conoscere e sperimentare il circo attraverso equilibrismi e giocoleria. Alle 15.30, in piazza Farinata degli Uberti, ‘Melabusker’: i Moruga Drum, street percussion band, invaderanno vie e piazze del centro di Empoli sui ritmi della Batacuda brasiliana; alle 16, in piazza Madonna della Quiete, ‘Melasuono’: un grande cerchio sonoro fatto di percussioni irromperà nella piazza, attraverso il sostegno di facilitatori di Drum Circle Empoli, chiunque voglia - a prescindere dall’età e dalla propria conoscenza musicale - potrà contribuire a creare una grande sinfonia di tamburi! Dalle 16.30, sempre in piazza Farinata degli Uberti, ‘Melabusker’: balloons, è in arrivo uno spettacolo per tutte le età che attraverso l'uso creativo di palloncini di tutte le forme e dimensioni, creerà situazioni comiche e surreali, fino al gran finale in cui Katastrofa cerca di entrare in un palloncino gigante. Non è solo uno spettacolo di intrattenimento, ma un'esperienza magica che crea ricordi indimenticabili per tutti. Alle 17.30, per le vie vie del Centro, ‘Melaparata’: ultima parata al ritmo delle travolgenti percussioni dei Moruga Drum che chiuderanno il Carnevale con una grande performance finale. Partenza e arrivo da piazza Farinata degli Uberti.

CARNEVALE LEGGENDARIO – Sua maestà Re Carnevale farà breccia anche a Palazzo Leggenda. Ecco le date per il ‘Carnevale leggendario’: sabato 1 febbraio, alle 16, a Palazzo Leggenda sarà Carnevale leggendario’: ecco ‘Le Meleggende’, un laboratorio creativo dove poter decorare la propria mela, creando una vera magia e contribuire così a decorare l’albero di Palazzo Leggenda con mele uniche e fantasiose, pronte a brillare durante il Carnevale empolese; sabato 15 febbraio, alle 16, un nuovo appuntamento a Palazzo Leggenda con ‘Melafaccio’: creare la propria maschera e unirsi alla Compagnia delle Mele. Un laboratorio creativo per bambini dove il cartone prende vita, trasformandosi in maschere originali ispirate al mondo delle mele. Diventa parte della fantastica Compagnia delle Mele e porta la tua inventiva al Carnevale empolese. Infine, martedì 4 marzo, alle 17, nel cenacolo del Convento degli Agostiniani (via dei Neri, 15), ‘Melaspasso’: vieni in maschera e festeggia con la Compagnia delle Mele. Un evento speciale per l’ultimo di Carnevale, con musica, spettacoli e la magia della Compagnia delle Mele.

Per informazioni e prenotazione (consigliata), contattare il numero telefonico 0571 757873, oppure inviare una email a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

L’iniziativa è a cura del Comune di Empoli con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana nell'ambito della Festa della Toscana · Edizione 2024 "TOSCANA: terra di genio e di innovazione", il coordinamento del Canto Rovesciato APS e realizzata in collaborazione con Fondazione Carnevale di Viareggio, Circolo Amatori Arti Figurative, associazione Turistica Pro Empoli, associazione Centro Storico, Compagnia di Sant’Andrea, CAM Empoli, IIS Virgilio di Empoli - Liceo Artistico, Biblioteca comunale ‘Renato Fucini’, Associazione Noi da Grandi, Empoli Mu6ei.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

