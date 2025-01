In biblioteca a Empoli pannelli informativi sul progetto del nuovo teatro

Nella ‘casa’ della lettura e cultura di via Cavour, 36 di Empoli, la biblioteca comunale Renato Fucini, sono stati esposti sei pannelli informativi e narranti di quello che è il progetto esecutivo del teatro civico Il Ferruccio.

Gli stessi sono stati ‘svelati’ per la prima volta durante l’iniziativa che si è tenuta sabato 18 gennaio 2025 al palazzo delle Esposizioni, rivolta esclusivamente a donatori, donatrici e ‘amici’ de Il Ferruccio.

I pannelli sono collocati al piano terra nel corridoio che porta all'emeroteca, ben visibili al pubblico negli orari di apertura della ‘Fucini’: lunedì dalle 14 alle 19, da martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato in orario 9-13 e 16-19.

La biblioteca offre diversi servizi, tra cui il banco prestito: un’occasione ‘ghiotta’ per prendere in prestito un libro, oppure cd, dvd e audiolibri direttamente e gratuitamente e goderne in completo relax nel comfort della propria casa e nel tempo libero.

