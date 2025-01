Nuova area verde in via del Pelago a Pistoia

È stata inaugurata questa mattina, la nuova area a verde di via del Pelago. Alla cerimonia erano presenti per il Comune il sindaco Alessandro Tomasi, per Toscana Energia il presidente Fabio Giorgetti e l’amministratore delegato Bruno Burigana.

Il progetto di riqualificazione ha visto la messa a dimora di 18 alberi di specie diverse e l’installazione di un moderno impianto di irrigazione a goccia, per garantire un utilizzo efficiente delle risorse idriche.

L’iniziativa Click To Be Green, promossa da Toscana Energia e dal Gruppo Italgas, premia la capacità di risparmio di risorse e di CO2 resa possibile dalla scelta dell’utente finale di avvalersi, dei servizi digitali come il sopralluogo da remoto, il processo di preventivazione digitale, l’allaccio e l’attivazione della fornitura in unico appuntamento. Questa iniziativa, finalizzata a sostenere progetti di riqualificazione urbana e ambientale, ha consentito alla città di Pistoia, grazie a un impegno economico di Toscana Energia di 20mila euro, di completare il progetto di forestazione nel quartiere di San Marco.

L’area verde di via del Pelago, di 3.398 mq e di proprietà comunale, si trova a ridosso del quartiere di San Marco, vicino al centro storico e al viale Arcadia. Creata negli anni Novanta nell’ambito di un piano di lottizzazione residenziale, la zona era utilizzata solo parzialmente. Grazie alla riqualificazione, l’area è completamente fruibile e meglio collegata al contesto urbano tramite un percorso pedonale che la unisce a via degli Argonauti, coinvolta anch’essa nel progetto PNRR “San Lorenzo si rigenera”.

Il progetto ha previsto la piantumazione di alberi di prima grandezza, tra cui Acer platanoides, Acer campestre, Acer rubrum, Fraxinus excelsior “Westhof's Glorie”, Liquidambar styraciflua e Liriodendron tulipifera, che contribuiranno a migliorare la qualità dell’aria e a creare nuove aree ombreggiate.

Con questa riqualificazione, l’area è stata trasformata in uno spazio dedicato alla socialità e al relax, un luogo immerso nella natura che invita i cittadini a riscoprirlo e a viverlo quotidianamente.

«Riuscire a trasformare il risparmio ottenuto dall’azienda in alberi donati alle nostre città è un risultato che ci rende orgogliosi - dichiara il presidente di Toscana Energia Fabio Giorgetti –. Questa iniziativa dimostra come l’utilizzo dei servizi digitali consenta sia di risparmiare tempo che di generare benefici significativi per i cittadini.»

«Questi progetti generano un valore sociale per il territorio, oltre a un beneficio ambientale – afferma l'amministratore delegato di Toscana Energia Bruno Burigana –. Digitale e sostenibile sono le parole chiave di questa iniziativa e costituiscono anche il cuore della nostra strategia: la trasformazione digitale delle infrastrutture come elemento fondamentale del processo di transizione energetica.»

«Questa iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione con Toscana Energia – dichiara l’assessore al verde Alessio Bartolomei – rappresenta l’impegno del Comune nel valorizzare e ampliare il patrimonio arboreo di Pistoia. Da “Capitale europea del vivaismo”, vogliamo che il verde urbano sia protagonista non solo per il suo valore estetico, ma come risorsa per migliorare l’aria, contrastare il cambiamento climatico e creare spazi di socialità. Progetti simili, come quelli già avviati nelle aree verdi di Bottegone, testimoniano la nostra visione di una città più verde e sostenibile.»

