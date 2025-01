A Larciano un corso su come si pota un olivo

Il 14 e 15 febbraio 2025, l’Agriturismo Poggetto di Larciano, in provincia di Pistoia, sarà la cornice ideale per il Corso Base di Potatura dell’Olivo, un appuntamento imperdibile per professionisti del settore e hobbisti. Organizzato dalla Scuola Potatura Olivo, con la collaborazione del potatore certificato Simone Sisi e del dott. Antonio Filippo Lonobile, il corso rappresenta il primo passo per diventare potatore certificato ed è pensato per fornire tecniche all’avanguardia nella gestione dell’oliveto, migliorando qualità e sostenibilità delle produzioni.

La Scuola Potatura Olivo

La Scuola Potatura Olivo, fondata dal prof. Giorgio Pannelli, nasce con l’obiettivo di trasmettere competenze specializzate, rispondendo alle sfide dell’olivicoltura moderna. Dai cambiamenti climatici alla necessità di ottimizzare i metodi di coltivazione, il focus è su pratiche che uniscono tradizione e innovazione.

Il metodo del vaso policonico, punto cardine dell’insegnamento, garantisce piante più produttive e sostenibili, riducendo i costi e migliorando la sicurezza degli operatori. Si tratta di un equilibrio tra sapere antico e tecnologie moderne applicate all’olivicoltura. La scuola ha inoltre recentemente ricevuto la certificazione ISO 9001:2015.

"Riscopriamo una tecnica antica, quella della potatura a vaso policonico – spiega Antonio Filippo Lonobile, vicedirettore della Scuola Potatura Olivo – una tecnica che risale agli inizi del ’900 e che rappresenta una risposta alle potature super intensive oggi diffuse. Queste potature puntano a una produzione sempre più veloce, senza rispetto per la pianta. Lo vediamo non solo in agricoltura, ma anche nelle piante ornamentali delle nostre città. Per risparmiare, si usano tecniche come la capitozzatura, che danneggiano la pianta e la rendono più vulnerabile alle malattie.

Con la nostra scuola vogliamo sensibilizzare su questi temi e insegnare una tecnica che non solo preserva l’olivo, ma lo rende più forte e produttivo nel tempo. Il vaso policonico permette di risparmiare e aumentare la produttività, posizionando le olive in punti facilmente accessibili. Questa tecnica – prosegue Lonobile – rispetta il naturale sviluppo della pianta.

Grazie al vaso policonico, è possibile ottenere un olio caratterizzato da eccellenti qualità olfattive e gustative. Questo risultato si basa su una gestione accurata e su una semplificazione delle operazioni di raccolta, che mantengono la pianta viva e produttiva".

Ma questa tecnica è anche sinonimo di sicurezza, poiché consente di potare da terra, senza l’uso di scale, riducendo il rischio di cadute e incidenti. "L’olivo è una pianta antichissima ma modernissima – conclude Lonobile – perché risponde alle esigenze dei cambiamenti climatici: sequestra carbonio, libera ossigeno ed è un sempreverde. Per questo, nei nostri corsi parliamo anche di gestione del suolo e sostenibilità. Dobbiamo imparare a prendercene cura".

Programma del corso

Il corso base in programma a Larciano è il primo step di un percorso per diventare potatori certificati, offrendo una combinazione di teoria e pratica per un apprendimento completo.

Venerdì 14 febbraio

Mattina : lezioni in aula sull’innovazione nella coltivazione dell’olivo.

: lezioni in aula sull’innovazione nella coltivazione dell’olivo. Pomeriggio: dimostrazioni pratiche sulla potatura in campo.

Sabato 15 febbraio

Giornata intera: esercitazioni di potatura di allevamento, produzione e riforma, con possibilità di lavorare a gruppi sotto la guida dei docenti.

L’evento si concluderà con la consegna degli attestati di partecipazione, un primo passo verso la certificazione ufficiale di potatore.

Il corso è aperto a un massimo di 50 partecipanti, con una quota di iscrizione di 130 euro. Per informazioni, è possibile contattare Simone Sisi (3480609923) o inviare una mail a corsi@scuolapotaturaolivo.it.

Fonte: Ufficio stampa