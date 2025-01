Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano, dagli studenti di Pisa e Siena nuove idee per il territorio

Giovedì 23 gennaio, in Biblioteca Leonardiana, gli studenti del corso di laurea interateneo in Agribusiness (Università di Siena e Università di Pisa) presenteranno alcune proposte di valorizzazione per la Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano “Le Colline di Leonardo”.

La collaborazione è nata da un dialogo tra Luigi Micheli, presidente dell’associazione e il professor Alessio Cavicchi, docente di Economia e Marketing agroalimentare e delegato del Rettore dell’Università di Pisa per la Cultura imprenditoriale e l’innovazione sociale.

Nei mesi scorsi la Strada è stata presentata dal sig. Micheli agli studenti di Agribusiness e, successivamente, attraverso un incontro online che ha visto la partecipazione di molti esponenti del consiglio d’amministrazione della Strada, gli studenti hanno avuto modo di approfondire la conoscenza di un territorio unico.

Nell’incontro di giovedì 23, le proposte per una valorizzazione del territorio, allineata con le preferenze di giovani visitatori e consumatori, saranno illustrate ai membri della Strada e a tutta la cittadinanza.

Si tratta anche di un’ottima occasione per illustrare le altre collaborazioni esistenti con l’Università di Pisa e con il Laboratorio di studi rurali ‘Sismondi’. Infatti, il professor Giovanni Caruso, del Dipartimento di Scienze agrarie alimentari e agro-ambientali, esperto di olivicoltura di fama mondiale, negli scorsi mesi ha avviato un’indagine preliminare sulle caratteristiche peculiari dell’olivo mignolo cerretano, cultivar autoctona dal grande potenziale che potrà essere valorizzata grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, facilitata da laboratori come il ‘Sismondi’, rappresentato dalla direttrice, professoressa Cristina Santini.

Programma della giornata

Ore 10.30: Saluti istituzionali

Daniele Vanni, sindaco di Vinci

Giulio Vezzosi, assessore alle politiche ambientali e alla valorizzazione paesaggistica del Montalbano

Roberta Barsanti, direttrice del Museo Leonardiano

Luigi Micheli, presidente de La Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano “Le Colline di Leonardo”

Ore 11.00: Introduzione del laboratorio didattico, a cura del professor Alessio Cavicchi

Ore 11.10: Presentazioni degli studenti del corso di laurea in Agribusiness

Ore 12.00: Strategie di valorizzazione agronomica dell’olivo mignolo cerretano, a cura del professor Giovanni Caruso

Ore 12.15: Le Strade del Vino della Toscana: nuove opportunità e risorse, a cura della professoressa Cristina Santini

Ore 12.30: dibattito e conclusioni

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa