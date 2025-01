Toscana Aeroporti: l'Airbus A220-300 di Air France arriva a Firenze

Air France e Toscana Aeroporti hanno celebrato oggi l’ingresso dell’Airbus A220-300 nella programmazione del vettore per Parigi-CharlesDeGaulle, dallo scalo “A. Vespucci” di Firenze. Il nuovo aeromobile, previsto su specifiche rotazioni, è il gioiello della flotta della compagnia sulla sua rete di corto e medio raggio. Grazie ad una una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 e un impatto acustico ridotto del 34%, l’Airbus A220-300 si conferma come una risorsa importante per Air France nell’ambito del programma di rinnovo flotta per migliorare le sue prestazioni economiche ed ambientali.

“Siamo lieti di celebrare l’arrivo dell’Airbus A220-300 di Air France a Firenze. Grazie alle sue caratteristiche e al suo design interno, i nostri ospiti avranno a dispozione un elevato livello di comfort in volo, accompagnati dallo stile per cui Air France è famosa in tutto il mondo. Firenze, inoltre, si conferma una destinazione chiave per il nostro network dalla quale arriveremo ad operare fino a 7 voli giornalieri per Parigi-CharlesDeGaulle durante la stagione estiva 2025.” ha dichiarato Alexander Vervoort, Commercial Director per l’Italia e l’East Med di Air France-KLM.

“L’arrivo del nuovo aeromobile Air France all’aeroporto di Firenze aggiunge un ulteriore tassello alla solida e storica partnership tra le due realtà. Un legame che si rafforzerà ulteriormente a partire dalla prossima stagione estiva a ulteriore dimostrazione della strategicità dello scalo fiorentino anche per il traffico di fideraggio”, ha dichiarato Roberto Naldi, Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti.

Un elevato livello di comfort in volo

L'Airbus A220-300 di Air France dispone di 148 posti, in una configurazione 3-2, che offre all'80% dei clienti un posto vicino al finestrino o al corridoio. Dispone di due cabine di viaggio, Business ed Economy, e dell'accesso ad Air France Connect, il servizio Wi-Fi di bordo della compagnia. Il sedile, il più largo sul mercato (48 cm), è reclinabile fino a 118 gradi e ha un poggiatesta regolabile, un rivestimento in pelle e un cuscino di seduta ergonomico per un maggiore comfort. Un ampio e solido tavolino, un portabicchieri, una tasca per riporre riviste e libri, porte USB A e C individuali e un porta tablet o smartphone integrato nello schienale completano l’offerta.

Il design della cabina è caratterizzato da finestrini di maggiore grandezza che aumentano l’ingresso della luce naturale. Nuove impostazioni di illuminazione, appositamente adattate, creano un’atmosfera luminosa e dinamica per le varie fasi del viaggio. Spaziose cappelliere di facile accesso sono inoltre disponibili, con un corridoio centrale particolarmente ampio, che permette ai clienti di muoversi con facilità.

Fino a 7 frequenze giornaliere

A partire dal 30 marzo, con l’inizio della programmazione estiva 2025, l’aeroporto di Firenze avrà un’ulteriore importante novità a firma di Air France. Per i passeggeri che sceglieranno di viaggiare con la compagnia, saranno disponibili fino a 7 frequenze giornaliere verso Parigi-CharlesDeGaulle. Un’ulteriore occasione per visitare la capitale francese o usufruire dell’ampio network di Air France, con oltre 200 destinazioni, in partenza dall’hub di CDG.

