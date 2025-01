Ampliamento Revet, Trasparenza per Empoli: "Contributo importante a piano rifiuti, ma monitorare impatto su traffico e emissioni"

Riguardo ai picchetti per inizio lavori che sono visibili nei terreni adiacenti a Zignago Vetro, confermiamo che i lavori in fase di avvio si riferiscono alla nuova sede di Vetro Revet. Riguardo al nuovo impianto Revet questo rappresenta un importante contributo del nostro territorio al nuovo piano regionale rifiuti, portando beneficio al ciclo di riciclo del vetro nonché alla contigua Zignago Vetro, ma che presenta comunque anche delle potenziali criticità sulle quali tutti quanti dovremo mantenere adeguata attenzione. Quest'ultime riguardano la gestione dell'incremento del traffico di mezzi pesanti e soprattutto riguardo alle emissioni odorigene e di polveri, che da progetto dovrebbero essere nulle rispetto all'attuale impianto Revet posto in Via VIII Marzo, dal quale invece arrivano notevoli odori soprattutto nei periodi caldi dell'anno. Confidiamo in una corretta e puntuale supervisione e monitoraggio di Arpat, Asl e Comune affinché quanto dichiarato da Revet Vetro venga attuato puntualmente a tutela dei vicini abitati che già sono provati dalle maleoderanze prodotte delle attività insalubri presenti nella zona.

Comitato Trasparenza per Empoli

