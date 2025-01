"Ripartiamo da casa": i bnkr44 annunciano un evento alla Vela di Avane

La data da segnare sul calendario è il 4 aprile 2025. Il luogo è la Vela Margherita Hack a Avane, nel comune di Empoli. Non lontano da Villanova, che in tanti ormai conoscono per aver dato i natali ai bnkr44, il gruppo musicale di Empoli arrivato fino a Sanremo.

Il 4 aprile è il compleanno del collettivo e, per celebrarlo, si terrà un vero e proprio raduno alla Vela con mostre, sorprese per i fan e live show con ospiti importanti. L'evento prende il nome di 'Tocca il Cielo Fest'. Per adesso non sono noti i nomi di chi parteciperà all'evento, che è stato 'anticipato' dagli stessi bnkr44 su Instagram con un post e la scritta "Ripartiamo da casa".

I biglietti per l’evento saranno disponibili da giovedì 23 gennaio qua. 'Tocca il cielo Fest' è una produzione a cura di Bomba Dischi, EMI e Vibe Production.

Notizie correlate