Fine vita, rinviata la decisione sul caso del toscano Massimiliano

“Siamo davanti al Tribunale di Firenze perché con Felicetta Maltese e Chiara Lalli abbiamo aiutato Massimiliano a interrompere quella che per lui era diventata una condizione di tortura e di sofferenza insopportabile, consentendogli così di ottenere l'aiuto alla morte volontaria in Svizzera”, ha dichiarato Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, alla fine dell'udienza di fronte alla giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Firenze, Agnese Di Girolamo, sul caso di Massimiliano. “Abbiamo sentito come un nostro dovere aiutare Massimiliano a interrompere una condizione che per lui era diventata di tortura. Ora la Giudice per le indagini preliminari dovrà decidere se l’interpretazione che ha dato la Corte costituzionale del criterio della ‘dipendenza da trattamenti di sostegno vitale’ può essere applicato, come noi riteniamo, al caso di Massimiliano, che era dipendente da assistenza continuativa.

“Oggi a Firenze si riunisce anche il Consiglio regionale sul tema del fine vita. Spero che nelle prossime settimane sarà approvata la nostra proposta di legge regionale dell'Associazione Luca Coscioni ‘Liberi Subito’ per dare tempi e modalità certe di risposta alle persone che chiedono di essere aiutate a morire e invece il Servizio sanitario nazionale spesso si fa aspettare mesi o anche anni prima di dare una risposta”. ha dichiarato Filomena Gallo, avvocata e Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni.

Il collegio legale di Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese, coordinato dall’avvocata Filomena Gallo, ha chiesto l'archiviazione alla luce dell' interpretazione che la Consulta ha fornito con la sentenza 135/24: la sentenza ha infatti ampliato i margini del requisito del trattamento di sostegno vitale rispetto alla precedente sentenza 242/19, facendovi rientrare anche l’assistenza vitale a cui era sottoposto Massimiliano.

L’udienza sul caso di Massimiliano (MIB), 44enne toscano di San Vincenzo (Livorno), è stata rinviata al 12 marzo. Si tornerà quindi davanti alla giudice per le indagini preliminari (GIP) dopo la sentenza della Corte costituzionale dello scorso luglio, chiamata a esprimersi proprio dal Tribunale di Firenze. La Corte, con la sentenza 135/24, aveva ampliato la portata del requisito del “trattamento di sostegno vitale” includendo tutte quelle procedure che, indipendentemente dal loro grado di complessità tecnica e di invasività, sono normalmente compiute da familiari o caregiver. Massimiliano, affetto da sclerosi multipla, era dipendente dall’assistenza continua per ogni singola azione quotidiana.

Oggi, inoltre, la commissione sanità del Consiglio regionale della Toscana discuterà la proposta di legge di iniziativa popolare regionale “Liberi Subito”, presentata dall’Associazione Luca Coscioni e sottoscritta da quasi 10.000 cittadini e cittadine e depositata lo scorso 14 marzo 2024. La proposta di legge intende introdurre procedure e tempi certi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale.

La proposta di legge ha anche l’obiettivo di evitare casi come quello delle due donne toscane che, con tempi lunghi di risposta, hanno ricevuto il via libera dalle aziende sanitarie per poter accedere legalmente al “suicidio assistito”, ma non possono completare l’iter perché le stesse aziende sanitarie si rifiutano di fornire il farmaco e la strumentazione necessaria all’autosomministrazione. Il prossimo 29 gennaio si terrà l’udienza per la 70enne, affetta da BPCO, che ha presentato ricorso in appello dopo che il Tribunale di Firenze ha confermato il diniego fornito dall’azienda USL Toscana Centro, mentre i farmaci necessari sono erogabili solo all’interno del circuito ospedaliero, motivo per cui la persona malata ancora non ha potuto procedere.

