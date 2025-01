Fratelli d'Italia Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite: Elisabetta Villani nuova coordinatrice locale

lisabetta Villani è la nuova coordinatrice locale di Fratelli d'Italia per i comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite, succedendo a Federico Pavese, storico esponente del centrodestra locale, provinciale e regionale, che ha guidato il partito con passione e impegno negli ultimi anni.

Nel suo primo intervento da coordinatrice, Elisabetta Villani ha espresso sentiti ringraziamenti a Federico Pavese per il lavoro instancabile svolto a favore di Fratelli d'Italia e per il suo decennale impegno politico che ha contribuito in modo determinante a radicare il partito sul territorio. Pavese, un punto di riferimento per il centrodestra in tutta la provincia e a livello regionale, ha lasciato un'eredità importante che Villani si impegnerà a portare avanti.

Elisabetta Villani, montelupina, infermiera in pensione, ha delineato i principali obiettivi del suo programma. Al centro della sua azione ci saranno la salute e la sicurezza, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani, le persone con disabilità e coloro che si trovano in situazioni di fragilità. La sua esperienza nel settore sanitario le consentirà di avere una visione pragmatica e concreta su come migliorare i servizi di assistenza e garantire un sistema sanitario sempre più efficiente e accessibile.

Un altro punto cardine del programma di Villani sarà l'ascolto delle problematiche dei cittadini, delle associazioni del territorio e delle realtà imprenditoriali. La Coordinatrice ha sottolineato l'importanza di essere sempre in dialogo con la comunità, per comprendere le sue necessità e per costruire insieme soluzioni che possano davvero fare la differenza nella vita quotidiana dei concittadini.

Villani ha concluso il suo intervento dichiarando la sua ferma volontà di fare crescere Fratelli d'Italia sul territorio, coinvolgendo tutti gli iscritti in una squadra unita e proattiva. Con il supporto di ognuno, il partito sarà pronto a rispondere alle sfide che ci attendono, in particolare in vista degli appuntamenti elettorali che segneranno i prossimi anni, con l'importante appuntamento delle elezioni regionali. A breve, infine, Villani, in un’ottica di organizzazione territoriale interna al circolo dei due comuni, provvederà a indicare un portavoce su Capraia e Limite.