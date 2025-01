Lavori pubblici, a Vedute l’intervento di asfaltatura a seguito dell’opera di risanamento di Acque

Un importante intervento di risanamento della rete idrica è stato concluso da Acque Spa nella frazione di Vedute, a Fucecchio, interessando nel dettaglio via Doddoli, via Poggio Taccino e via del Borgo. A partire da oggi, mercoledì 22 gennaio, e fino al 5 febbraio, saranno in corso i lavori di asfaltatura delle strade interessate, che rappresentano l’atto finale del progetto.

Un’opera importante, resa necessaria a causa della vetustà delle precedenti tubazioni spesso soggette a perdite di rete. L’intervento di Acque ha avuto dunque lo scopo di sostituire alcuni tratti di condotta idrica in modo da eliminare le perdite e garantire quindi un adeguato servizio agli utenti allacciati. Le nuove tubazioni, in ghisa sferoidale, assicurano maggiore resistenza e minimizzazione delle perdite, oltre a semplicità di gestione e manutenzione.

All’intervento di Acque seguiranno adesso i lavori di rifacimento del manto stradale, per permettere i quali saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità, di seguito riepilogate.

Via Doddoli: cantiere di circa 270 m. dal civico n. 24 fino l’incrocio con la strada SP 15 Romana Lucchese. In vigore il divieto di transito da mercoledì 22 a martedì 28 gennaio, nonché il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata e riduzione del limite di velocità minore di 30Km/h, nell’orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 nel tratto oggetto dei lavori.

Via Poggio Taccino: cantiere di circa 322 m. dal civico n. 34 fino l’incrocio con la strada SP 15 Romana Lucchese al km 4+714. In vigore il divieto di transito da giovedì 23 a venerdì 31 gennaio, nonché il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata e riduzione del limite di velocità minore di 30Km/h, nell’orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 nel tratto oggetto dei lavori.

Via del Borgo: cantiere di circa 550 m. dal civico n. 10 fino l’incrocio con la strada SP 15 Romana Lucchese al km 5+495. In vigore il divieto di transito da venerdì 24 gennaio a mercoledì 5 febbraio, nonché il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata e riduzione del limite di velocità minore di 30Km/h, nell’orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 nel tratto oggetto dei lavori.

In tutte e tre le strade, sarà consentito l’accesso pedonale ai residenti delle abitazioni che ricadono dall’area di cantiere (fino al civico 24 in via Doddoli, fino al civico 34 in via Poggio Taccino e fino al civico 10 in via del Borgo), mentre l’accesso carrabile verrà garantito solo ai residenti delle abitazioni prospicienti sull’area di cantiere nell’orario 12-12:30 e 13-13:30. Infine, i residenti delle altre abitazioni di via Poggio Taccino e via del Borgo potranno accedere dalle due estremità della rispettiva strada.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

