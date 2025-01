Nuovo Stadio, Una Storia Empolese: "Percorso partecipativo è stata la scelta più giusta"

I consiglieri comunali della lista civica "Una Storia Empolese - Alessio Mantellassi Sindaco" dichiarano aver apprezzato il percorso partecipativo relativo al progetto del nuovo stadio Carlo Castellani. Il gruppo consiliare continuerà a monitorare da vicino ogni sviluppo e rimane a disposizione dei cittadini per raccogliere eventuali osservazioni. Ecco la nota:

Come consiglieri comunali della lista civica Una Storia Empolese - Alessio Mantellassi Sindaco abbiamo seguito con molta attenzione la discussione sul progetto del nuovo stadio comunale Carlo Castellani e quanto fatto in questi mesi dal nostro Sindaco e dalla Giunta.

Il percorso partecipativo, iniziato fin da subito, è stata la scelta più giusta per far si che il lavoro di preparazione si svolgesse con la massima trasparenza nella gestione di un argomento così delicato e importante. Soprattutto questo del percorso è stato il modo migliore per poter dare voce ai cittadini in una fase ancora preliminare, in cui ancora molti sono gli aspetti del progetto da discutere. È stata data la possibilità agli empolesi di portare la propria opinione con momenti organizzati in orario e modalità diverse, appunto per consentire a tutti la massima partecipazione.

L’amministrazione comunale con la sua ultima delibera si è fatta carico delle criticità che sono state presentate, così come di quelle che abbiamo presentato noi in base alle segnalazioni che ci sono state fatte direttamente, e questo ha portato a delle modifiche importanti al progetto presentato nel luglio scorso dall’ Empoli FC. Un esempio su tutte il ridimensionamento della zona commerciale e l’utilizzo del sussidiario dove non verrà costruito un albergo.

Si entra ora nella fase della conferenza dei servizi preliminare, che valuterà se l’opera è ben bilanciata e prevale l’interesse pubblico su quello dell’ investitore privato. Solo dopo questa fase sapremo davvero se i lavori si faranno o meno.

Una città come Empoli, capofila di un intero territorio, ha bisogno di strutture moderne e in grado di creare attività e soprattutto di guardare ad uno sviluppo proiettato nel futuro. Dobbiamo pensare a cosa lasceremo ai nostri figli, anche in termini di spesa che dovranno affrontare. Senza un progetto che veda un ammodernamento della struttura rischieremo di lasciar loro una cattedrale nel deserto, una struttura che prima o poi andrà comunque ristrutturata e che ora potrebbe essere invece riqualificata e valorizzata senza che la spesa venga sopportata dai cittadini ma, con un importante investimento privato. Una struttura che potrebbe vivere di vita propria indipendentemente dai risultati calcistici, anche se ovviamente speriamo tutti che l’ Empoli FC rimanga sempre in serie A.

Come consiglieri continueremo a seguire da vicino ogni evoluzione di questo progetto, e ringraziamo l’Empoli F.C. nella persona del suo presidente per l’opportunità che ha dato alla nostra città.

Noi come gruppo rimaniamo a disposizione dei cittadini che vogliono fare sentire la loro voce attraverso di noi

Gruppo consiliare “Una Storia Empolese - Alessio Mantellassi Sindaco”

