Punte con una siringa, due casi di "needle spiking" nel fine settimana a Pisa: indagini in corso

Si parla in questi giorni del fenomeno "needle spiking", in seguito a due episodi registrati a Pisa di persone punte con una siringa nello scorso fine settimana. Il responsabile delle aggressioni è ricercato senza sosta in città. Il primo caso fu denunciato a settembre e negli ultimi giorni, tramite social, sono emersi i racconti di due vittime. Entrambe ragazze, come riportato da alcune chat sulla pagina "memesunipi", la prima segnalazione risale a sabato 18 gennaio in zona aeroporto, la seconda il giorno successivo nei pressi della stazione, istituita di recente zona rossa.

Dopo le 18 di sabato sul cavalcavia San Giusto, una delle vittime è stata punta come raccontato nello screenshot del messaggio che circola sui social, dando anche una descrizione del soggetto come un uomo alto all'incirca 1 metro e 70 ma "visto solo di schiena". Come riportato dalle informazioni che circolano in queste ore, l'aggressore agirebbe coperto dal cappuccio sul volto.

"Dopo un paio di secondi ho sentito la puntura, mi sono girata e l'ho visto piegato ma poi si è messo subito a correre ed è scappato via. Volevo diffondere la notizia il più possibile e dire a tutti ma soprattutto alle ragazze che passeggiano sole a Pisa di stare molto attente". La vittima, a La Nazione, ha riferito di stare bene fisicamente "psicologicamente sono giù", raccontando di essere andata in ospedale per la profilassi e di essersi rivolta alla polizia. Il 19 gennaio su viale Bonaini, non lontano dalla zona della prima aggressione, una seconda segnalazione sempre riportata dalla pagina Instagram parla di "un'altra ragazza punta con una siringa" da un uomo che corrisponde alla descrizione, fuggito con il cappuccio in testa subito dopo. Sul fenomeno sono in corso le indagini della squadra mobile della questura di Pisa.

