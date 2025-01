Una nuova attività commerciale nel centro di Cerreto Guidi. E’ aperta da alcune settimane e, negli auspici della titolare Monica Campigli, punta a colmare un piccolo vuoto essendo un negozio che propone una varietà di prodotti e di accessori per la casa.

Il nome dato al mini market è significativo: “Icche c’è c’è”. Infatti la filosofia è quella di proporre prodotti a prezzi molti vantaggiosi ma che non necessariamente rimarranno per sempre. L’obiettivo è quello di privilegiare la convenienza abbinata alla qualità del prodotto e di fornire con varietà il negozio in base a questo criterio.

Essendo uno show room, molta merce è già visibile dalla vetrina e gli interessati possono poi suonare essendo l’attività collegata alla lavanderia che si trova di fronte, sempre in Via Veneto.

Nei giorni scorsi il Sindaco di Cerreto Guidi ha incontrato la titolare nel nuovo negozio.

“Fa sempre piacere che si affaccino nuove realtà e che il commercio si arricchisca- dichiara Simona Rossetti- quella aperta da Monica Campigli ha inoltre il merito di presentare dei prodotti che non erano reperibili in centro e che fra l’altro sono spesso realizzati da aziende del territorio. Le aperture di attività commerciali sono sempre un positivo segnale di rilancio- aggiunge il Sindaco- per questo ho portato con piacere un saluto alla titolare”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa