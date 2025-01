Giorno della Memoria, il programma a San Miniato

Il 27 gennaio, giorno in cui, 80 anni fa, nel 1945, i cancelli di Auschwitz vennero abbattuti dalla 60esima armata dell’esercito sovietico, si celebra la Giorno della memoria, per commemorare le vittime dell’Olocausto. Il Comune di San Miniato, come ogni anno, organizza per lunedì 27 una cerimonia in ricordo di Italo Geloni, deportato nei campi di sterminio, con la deposizione della corona di alloro alla pietra monumentale a lui dedicata, alle 9.00, in piazza Geloni a San Miniato Basso, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

Le celebrazioni proseguiranno con il consiglio comunale aperto dedicato, alle 10.00, alla Casa Culturale a San Miniato Basso, alla presenza delle classi terze della scuola secondaria di primo grado degli Istituti Sacchetti e Buonarroti. Saranno presenti alla seduta il presidente del consiglio comunale Matteo Betti, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, don Francesco Ricciarelli direttore dell'ufficio per le comunicazioni sociali e cultura della Diocesi, Massimo Fornaciari della sezione ANED di Pisa, Paolo Meniconi rappresentante della comunità ebraica di Firenze, Delio Fiordispina presidente della sezione ANPI di San Miniato; nell’occasione gli allievi dell’Accademia Musicale di San Miniato Basso, diretti dalla professoressa Marzia Vignozzi, suoneranno alcuni intermezzi musicali.

In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, il MuMe sarà aperto straordinariamente dalle 10 alle 18. Dalle 16.00 sarà possibile fare una visita guidata al Museo della Memoria, incentrata sul Giorno della Memoria; al termine, si svolgerà il laboratorio "Segnalibro della memoria" in cui i bambini partecipanti, dai 6 agli 11 anni, realizzeranno segnalibri personalizzati utilizzando, utilizzando qualsiasi tecnica e includendo frasi e messaggi di pace per rendere unica l'esperienza (per informazioni e prenotazioni: 345 3038991 - museicivicisanminiato@coopculture.it).

