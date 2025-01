Nuova area pedonale a Firenze con giochi e fitness

Un’area verde tutta nuova lungo viale Malta a Firenze, con attrezzature per il fitness e la ginnastica a corpo libero, nuove panchine e un'area giochi di ultima generazione. Sono i lavori in partenza lungo viale Malta, nel quartiere 2, dove verrà realizzato un percorso fruibile e pedonale nella parte del verde pubblico. I cantieri partiranno nella seconda metà di febbraio e finiranno a giugno.

“Si tratta di un intervento per rendere ottimale la percorrenza pedonale di questa zona – ha spiegato la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani - aumentando la fruibilità e la vivibilità del parco, che sarà attrezzato per i giochi e per lo sport e che aumenterà le aree di ristoro e di aggregazione”.

Nel dettaglio l’intervento consisterà nella realizzazione di un asse pedonale principale di distribuzione lungo il viale realizzato in pietra naturale e resina permeabile, con l’eliminazione delle superfici impermeabili in manto bituminoso e la realizzazione di superfici erbose. Saranno incrementate le attrezzature nell’area fitness con l’installazione di un nuovo percorso calisthenics; sarà anche aumentato l’arredo urbano attraverso l’installazione di nuove panchine. Previsto l’incremento di un’attrezzatura ludica nell’area adiacente destinata ai giochi per bambini e l’eliminazione della recinzione in rete metallica a maglia sciolta e della siepe.

L’intervento partirà nella seconda metà di Febbraio e si chiuderà in 4 mesi. L’investimento è di 297.892 euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa