Castelfiorentino festeggia chi ha vinto il premio di canto lirico

Una seconda edizione in netta crescita per il Premio Internazionale di Canto Lirico “Umberto Borsò” che lunedì sera al Ridotto del Teatro del Popolo ha decretato i vincitori al termine di un concorso cui hanno partecipato ben centodieci giovani cantanti lirici, italiani e stranieri (lo scorso anno furono 90 le domande pervenute).

Questi i nomi: Antonella Granata (soprano) si è aggiudicata il primo premio “Umberto Borsò”, Alberto Comes (basso) il secondo premio, mentre il terzo premio ex aequo è andato ad Agostino Subacchi (basso) e a Lee Kiup (tenore). Alberto Comes si è aggiudicato anche il premio del pubblico “Città di Castelfiorentino”, mentre Giorgia Costantino (soprano) il premio della Fondazione “Cianti-Orselli”. Il premo del Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni” è stato assegnato a Minsu Kim (basso) e a Nicola Farnesi (baritono) mentre il premio “Voce Pucciniana” è stato consegnato a David Soto Zambrana (tenore)

La giuria, composta da importanti figure del settore e da componenti dell’Associazione organizzatrice (Lorenzo Ancillotti, Vittoria Borsò, - figlia del tenore Umberto Borsò - Diego Fiorini, Augusto Lombardini, Susanna Rigacci, Stefano Scardovi, Martina Barreca, Gabriele Centorbi, Francesco Marchetti) è stata presieduta dal prof. Cesare Orselli, illustre musicologo, critico musicale, e già direttore artistico del Teatro V. Bellini di Catania

Grande soddisfazione da parte dell’associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò”, promotrice del concorso, che ha voluto ringraziare anzitutto l’Amministrazione comunale, e in particolare “il Sindaco Francesca Giannì per il sostegno ai nostri progetti e l’Assessore alla Cultura Franco Spina per la grande partecipazione e il coinvolgimento che ci ha sempre dimostrato”

Un ringraziamento anche alla Giuria, per il prezioso lavoro svolto, e “a tutti coloro che, in qualche modo e sotto le più disparate forme hanno contribuito alla riuscita di questa impegnativa impresa per la nostra giovane associazione”, con l’auspicio “che questo premio possa continuare a crescere ed affermarsi come punto di riferimento per tanti giovani promettenti cantanti lirici”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

