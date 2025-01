Cocaina negli slip e nel poggiatesta dell'auto: due spacciatori arrestati

La Squadra Mobile di Massa Carrara ha arrestato due spacciatori attivi sul territorio. Nel primo intervento, un nordafricano è stato fermato in strada con dosi di cocaina nascoste negli slip. Nella sua abitazione sono stati trovati altra droga, denaro e un bilancino di precisione. Arrestato, è stato sottoposto al divieto di dimora nella provincia.

Nel secondo caso, un cittadino dominicano è stato sorpreso mentre trasportava cocaina suddivisa in dosi, nascoste anche nel poggiatesta dell’auto. La polizia ha scoperto il suo appartamento, usato come base operativa per il confezionamento della droga, trovando quasi mezzo kg di cocaina, sostanze da taglio, strumenti per il confezionamento sottovuoto e una somma di denaro. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Massa.

Le due operazioni, coordinate dal sostituto procuratore Marianna Di Paolo, hanno sottratto al mercato della droga cocaina pura per un valore di oltre 50.000 euro.