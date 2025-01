Finanziamento regionale per il Progetto PIUMA, FdI Empolese Valdelsa: "Contributo decisivo della nostra azione politica"

Isacco Cantini ed Elisabetta Villani, rispettivamente coordinatori locali di Fratelli d’Italia Empoli e Montelupo Fiorentino-Capraia e Limite, accolgono con favore la notizia del finanziamento regionale per il Progetto PIUMA (Parchi Innovativi Universali Mobili e Accessibili), che vede destinatari i comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite. Tuttavia, per Cantini e Villani “E’ doveroso precisare che il progetto della Regione Toscana trae origine dalla mozione presentata nel 2021 dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, che aveva già evidenziato la necessità di favorire l’accessibilità universale nei luoghi pubblici e di aggregazione. Inoltre, ci preme sottolineare un altro aspetto: il sindaco di Capraia e Limite, che oggi si intesta l’iniziativa relativa alle aree fitness, dimentica che la maggioranza che lo sostiene aveva bocciato un’analoga mozione presentata dai consiglieri comunali di FDI Manuel Razzoli, Emanuel Di Mauro e Nicolò Tani, risalente al 19 agosto 2020. Una proposta che, con lungimiranza, avrebbe già potuto avviare un percorso di inclusione e miglioramento delle strutture pubbliche”.

“Fratelli d’Italia – proseguono Cantini e Villani - vigilerà con attenzione sull’effettiva realizzazione del progetto, considerato che la sua importanza non può essere lasciata esclusivamente nelle mani di amministrazioni che, in passato, hanno dimostrato di non avere a cuore progetti volti a migliorare la salute pubblica e l’inclusione sociale, specialmente per le persone con disabilità. Il nostro impegno per garantire che i fondi stanziati dalla Regione Toscana e cofinanziati dai Comuni vincitori del bando siano utilizzati in modo trasparente e adeguato è massimo. Continueremo a monitorare ogni fase del progetto per assicurarci che tutte le promesse vengano mantenute e che le aree verdi diventino realmente luoghi inclusivi e accessibili per tutti i cittadini”.

Il progetto PIUMA rappresenta sicuramente un'iniziativa importante per migliorare l'accessibilità nei parchi pubblici e favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità, ma va sottolineato come non si possa ignorare la tendenza, da parte del centrosinistra, a intestarsi il merito di progetti che, in realtà, trovano le loro radici in proposte avanzate da altre forze politiche, che, nel caso specifico, gettano le basi per finanziare interventi a favore della disabilità e della cultura della salute in generale grazie ai consiglieri di Fratelli d’Italia.

“Nonostante l'apprezzabile sforzo progettuale e organizzativo – concludono Cantini e Villani - il centrosinistra sembra tralasciare volutamente di menzionare l’origine del progetto, preferendo presentare il risultato come frutto esclusivo della propria iniziativa. Un atteggiamento simile, teso a sminuire il contributo di altre forze politiche, rischia anche di offuscare l'importanza di un dialogo istituzionale trasversale, che è spesso la vera chiave del successo di progetti complessi e innovativi, dato che la mozione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fantozzi fu votata all’unanimità. Riconoscere apertamente il ruolo di chi ha promosso il bando sarebbe non solo un atto di trasparenza, ma anche un modo per dimostrare che l'inclusione, oltre alla realizzazione delle infrastrutture, riguarda il rispetto delle collaborazioni e del contributo di tutte le parti coinvolte”.

Fratelli d’Italia - Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite

