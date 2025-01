Furto al centro ippico di Pontedera, trovato il responsabile

Un trentenne è stato denunciato per furto e ricettazione dai carabinieri di Palaia. Il furto risale al 16 dicembre in un centro ippico di Pontedera. Le indagini sono partite dalla denuncia del direttore, che aveva notato la mancanza di attrezzature per circa 1.500 euro.

Tramite testimonianze e immagini di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a risalire al trentenne, già noto alle forze dell'ordine. Inoltre il giovane si era mosso su un veicolo già oggetto di furto. Il mezzo era stato ritrovato in stato di abbandono il giorno successivo al furto al centro ippico.

