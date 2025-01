Furto in negozio in centro, Monteluponelcuore: "Cittadini esasperati, più agenti e vigilanza privata"

Ennesimo caso di furto, questa volta in pieno centro storico, ai danni di uno storico negozio di alimentari, per pochi spiccioli di fondo cassa. A denunciarlo è Monteluponelcuore-Centrodestra per Montelupo.

"I cittadini montelupini iniziano, giustamente, ad essere esasperati da una situazione oggettivamente difficile. Servono soluzioni pratiche immediate. Come gruppo consiliare chiederemo, nella prossima riunione del consiglio comunale, di quanto è aumentato il controllo delle forze dell’ordine a Montelupo dopo le rapine nelle due gioiellerie, di pensare all’istituzione dei cosiddetti assistenti civici, di cercare di far decollare il cosiddetto controllo di vicinato (non basta un cartello in ogni frazione per renderlo compiuto ed efficace), della possibilità di investire in sicurezza e controllo del territorio attraverso l’attivazione di convenzioni con i corpi di vigilanza privata, attivazione già attuata con risultati positivi da comuni molto vicini territorialmente a Montelupo.

Servono sicuramente più agenti sul territorio, aspettiamo da mesi le nuove assunzioni da parte della polizia locale che dovrebbe portare almeno una nuova unità su Montelupo, ma continuiamo a pensare che un sistema di sicurezza integrata debba mettere in campo tutte le azioni previste dalla legge. Anche coinvolgendo in maniera intelligente cittadinanza, associazionismo, vigilanza privata".

Monteluponelcuore-Centrodestra per Montelupo

