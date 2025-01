Grave incidente a Pisa Nord Est, tassista in codice rosso

Un incidente grave è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 23 gennaio, sulla Fi-Pi-Li. A Pisa Nord Est in direzione Firenze un tir si sarebbe scontrato con un taxi prima di fuggire. Lo stesso taxi sarebbe stato poi tamponato da un'auto. L'autista del taxi, un sessantunenne, è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso.

L'uomo era rimasto incastrato nell'abitacolo del mezzo, tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per tirarlo fuori e consegnarlo ai sanitari inviati dal 118. Ferito anche il passeggero del taxi, in ospedale in codice giallo. Un 26enne, alla guida del mezzo che ha tamponato, ha rifiutato il trasporto perché illeso. Sul posto presente anche la polizia stradale.

