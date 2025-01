Sincresis, ecco i libri-opere di Gianluigi Balsebre

Una nuova mostra a Sincresis, in via della Repubblica a Empoli. In occasione dell'esposizione 100X100 Libri d'artista, Gianluigi Balsebre, che ha partecipato alla prima e seconda edizione, presenta una serie di libri-opere realizzati recentemente. Ha realizzato numerosi “libri d’artista”, alcuni di questi raccolti negli archivi della Fondazione Sormani Prota-Giurleo; A.L.D.A. (Anna Boschi Cermasi) e del Museo CABA. Una esposizione personale di suoi libri d’artista è stata ospitata al Museo Marino Marini di Firenze, a cura di Sincresis, (Gianluigi Balsebre a BAMMM /Books&Arts Museo Marino Marini) nel mese di ottobre 2023. Il 3 settembre 2022, in occasione del finissage della mostra LIBEReFORME, curata da Alessandra Scappini e Massimiliano Bini, presso il Museo della Carta di Pescia in cui era esposto il suo libro opera Nastropoesia, ha tenuto un workshop dal titolo “Azione Poetica Collettiva”.

Orari: 25 gennaio - 7 febbraio 2025 Orari: 16.00 – 19.00 da martedì a sabato e per appuntamento

Presentazione: Sabato 25 gennaio 2025 ore 17.00

