A 50 anni dalla morte dei poliziotti Falco e Ceravolo, il ricordo di FdI: "Eroi del nostro tempo. Difendere forze dell'ordine"

Oggi, 50 anni fa, Empoli ha vissuto una delle pagine più tragiche della sua storia: il 24 gennaio 1975, il brigadiere delle allora Guardie di Pubblica Sicurezza (oggi Polizia di Stato) Leonardo Falco e l'appuntato di p.s. Giovanni Ceravolo, in servizio presso il commissariato di Empoli, furono barbaramente uccisi dal terrorista Mario Tuti, che, in un atto di inaudita violenza, colpì anche l'appuntato di p.s. Arturo Rocca, che fortunatamente riuscì a sopravvivere nonostante le gravi ferite riportate.

A nome di Fratelli d'Italia Empoli, vogliamo ricordare questi eroi del nostro tempo, uomini dello Stato che, con coraggio e abnegazione, hanno dato la loro vita per difendere la sicurezza e la libertà dei cittadini. La loro morte, in un periodo segnato dalle tensioni degli anni di piombo, ci ricorda quanto sia stato difficile e pericoloso il lavoro delle forze dell'ordine in quegli anni bui, ma anche quanto sia stato fondamentale il loro impegno per garantire l'ordine e la giustizia in una nazione segnata dalla violenza e dal terrorismo.

Leonardo Falco e Giovanni Ceravolo sono due nomi che non possiamo dimenticare, che rimarranno scolpiti nella memoria di tutti noi, perché il loro sacrificio non è stato vano. Oggi, a distanza di cinquant'anni, la loro morte continua a parlare di onore, dedizione e spirito di servizio. Loro, come molti altri appartenenti alle forze di polizia, in quegli anni erano in prima linea, pronti a dare la vita per tutelare la collettività, e noi, con umiltà e rispetto, dobbiamo ricordarli come esempio di coraggio e fedeltà allo Stato.

Fratelli d'Italia Empoli rinnova il proprio impegno nel sostenere e difendere le forze dell'ordine, consapevoli che, senza di esse, non ci sarebbe la libertà e la sicurezza che oggi diamo per scontate. Non possiamo dimenticare il sacrificio degli appartenenti alle forze di polizia che ogni giorno, mettono in gioco la propria vita per garantire la nostra sicurezza. È nostro dovere, quindi, onorare la loro memoria e fare in modo che le nuove generazioni sappiano che cosa è costato, in termini di vite umane, difendere i valori della democrazia e dello Stato di diritto.

Nel ricordare questi uomini dell'Italia democratica - ma anche tutti coloro che, con il loro impegno, garantiscono ogni giorno, la sicurezza delle nostre città - siamo convinti che la memoria sia un pilastro fondamentale per non ripetere gli errori del passato e per rendere omaggio a chi, con il sangue versato, ha garantito il nostro presente e il nostro futuro.

Isacco Cantini, coordinatore Fratelli d'Italia Empoli

Cosimo Carriero, capogruppo in consiglio comunale Fratelli d'Italia Empoli e presidente Gioventù Nazionale Empoli

Francesca Peccianti, consigliera comunale Empoli Fratelli d'Italia

Danilo Di Stefano, consigliere comunale Empoli Fratelli d'Italia