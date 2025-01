Aggressioni con la siringa alle ragazze a Pisa, c'è un sospettato

Un uomo è stato per perquisito dalla polizia, sospettato di essere l'autore delle aggressioni avvenute a Pisa il 18 e 19 gennaio scorsi, nei confronti di due ragazze, che non avrebbero comunque riportato danni

In quei giorni, un uomo incappucciato aveva punto con una siringa i glutei di due giovani donne per poi dileguarsi. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza urbana, la polizia ha individuato un uomo per via della particolare andatura della sua camminata.

Sul fenomeno degli attacchi a sorpresa, compiuti per lo più ai danni di giovani donne, cosiddetti 'needle spiking', gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Anche se pare che la perquisizione avrebbe permesso di dare riscontri ai sospetti inziali.



