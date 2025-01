Alluvione 2023: Fratelli d’Italia accusa la Regione Toscana di inefficienza

Nella sala consiliare “Sandro Pertini” di Campi Bisenzio si è tenuta la conferenza stampa di Fratelli d’Italia intitolata “Le bugie della Regione Toscana sull’alluvione 2023”. Durante l’incontro, i rappresentanti del partito hanno criticato aspramente la gestione dell’emergenza da parte della Regione Toscana, evidenziandone le gravi responsabilità e inefficienze.

Torselli (FdI): “Fondi stanziati ma gestiti male”

Ad aprire la conferenza è stato l’europarlamentare di FdI-ECR Francesco Torselli, che ha accusato la Regione Toscana di aver fallito nel distribuire tempestivamente e correttamente i fondi ricevuti dopo l’alluvione di novembre 2023.

“All’indomani dell’alluvione, avevamo scelto di non fare polemica per rispetto delle famiglie colpite. Abbiamo lavorato a tutti i livelli – dal Governo al Parlamento Europeo – per portare risorse e soluzioni concrete. Oggi possiamo dire che il Governo nazionale ha stanziato 122,2 milioni di euro a fronte dei 128 richiesti dalla Regione, mentre l’UE ha destinato 67,8 milioni. Eppure, sentiamo da 14 mesi esponenti del Partito Democratico lamentare che la Toscana è stata abbandonata,” ha affermato Torselli.

L’eurodeputato ha poi posto domande dirette al governatore Eugenio Giani:

“Perché, a 14 mesi dall’alluvione, i toscani non hanno ancora ricevuto gli aiuti?”

“Esistono i progetti necessari per utilizzare i 2,7 miliardi richiesti all’UE?”

“Chi, se non la sinistra toscana che governa la Regione dal 1970, avrebbe dovuto realizzare le opere di difesa idraulica?”

Torselli ha concluso attaccando duramente la giunta regionale: “Giani, Monni e Fossi hanno passato un anno a fare campagna elettorale sulle spalle dei cittadini. Adesso è il momento di dire la verità e mostrare i numeri.”

La Porta (FdI): “Giani latitante come commissario straordinario”

Chiara La Porta, deputato toscano di FdI, ha criticato il governatore Giani per la gestione dell’emergenza.

“Subito dopo l’alluvione, Giani ha usato quella tragedia come strumento di visibilità mediatica. Ma da quando è stato prorogato come commissario straordinario, è scomparso. Lo stesso incarico che doveva renderlo responsabile, lui cerca di ignorarlo per scaricare le colpe. È evidente: le responsabilità erano e restano sue.”

Secondo La Porta, le inefficienze regionali riguardano sia la prevenzione che la gestione dell’emergenza. “Come presidente della Toscana, Giani ha mancato nella tutela del territorio. Come commissario straordinario, ha proseguito con la stessa inadeguatezza.”

Marcheschi (FdI): “Fondi utilizzati male”

Il senatore Paolo Marcheschi ha sottolineato l’uso inefficiente delle risorse pubbliche da parte della Regione Toscana. “Dal 1999 al 2019, la Toscana ha ricevuto i finanziamenti statali più alti d’Italia per la messa in sicurezza del territorio: 602,78 milioni di euro. Eppure, le durate medie di realizzazione dei progetti superano i cinque anni. Nonostante questi numeri, la gestione del territorio ha mostrato tutte le sue falle, confermate tristemente dall’alluvione del 2023.”

Marcheschi ha attaccato l’amministrazione toscana per il suo approccio ideologico. “La sinistra parla di rispetto per l’ambiente e di politiche green, ma ha dimostrato incapacità di utilizzare i fondi pubblici con correttezza, coscienza e metodo.”

La denuncia su Prato e Campi Bisenzio

Il coordinatore provinciale di FdI a Prato, Matteo Mazzanti, ha evidenziato le criticità nella provincia: “Il nostro lavoro sul territorio continua, ma emerge sempre più chiaramente che l’alluvione poteva essere prevenuta. Ci sono stati errori nella gestione e nella cura del territorio.”

Roberto Valerio, capogruppo FdI a Campi Bisenzio, ha invece puntato il dito sulla mancata messa in sicurezza dell’argine della Marina. “Già dieci anni fa la Polizia Municipale aveva segnalato le criticità, con tanto di ordinanza urgente. Eppure, ci si è limitati a uno sfalcio dell’erba senza risolvere i problemi strutturali. A oggi, non c’è ancora alcuna risposta su questa grave negligenza. Il silenzio è totale.”

Conclusioni

Fratelli d’Italia ha chiesto chiarezza e trasparenza alla Regione Toscana, denunciando 14 mesi di accuse ingiustificate al Governo e una gestione fallimentare dei fondi. “È ora di assumersi le proprie responsabilità,” ha concluso Torselli.

Fonte: Ufficio Stampa

