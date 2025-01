Se ne va un pezzo di storia e d'arte di Montelupo: è scomparso Eugenio Taccini

Da oggi Montelupo Fiorentino è un po' più triste. Se ne è andato a 82 anni Eugenio Taccini, uno dei ceramisti - e degli artisti - più noti e apprezzati di Montelupo.

"Grazie Eugenio, perché hai portato davvero il nome di Montelupo nel mondo. Il tuo estro e la tua creatività hanno lasciato un segno tangibile e hanno reso il nostro paese un posto più bello" ha scritto il sindaco Simone Londi sui social.

Taccini era un personaggio importante per la città. La sua bottega in via XX Settembre è molto conosciuta: variopinta, quasi onirica, era il suo laboratorio dove il maestro Taccini esprimeva la sua arte appieno.

Maestro pittore e ceramista, Taccini ha iniziato a lavorare la ceramica fin da piccolo. Aveva cominciato facendo i bordi dei piattini, poi è passato alla pittura a olio su tela. Allievo di Venturino Venturi, è stato in contatto con tantissimi artisti della zona. La svolta è avvenuta grazie agli Arlecchini negli anni Settanta.

Grandissimo sperimentatore, è molto famoso per la sua attività sulla figura di Pinocchio: opere di grandi dimensioni si trovano in tanti spazi privati e pubblici, anche in collezioni prestigiose. Ha legato la sua straordinaria capacità di illustratore al Parco della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

A Montelupo ha installato le 'Biciclette' sulla rotonda d'ingresso alla città e ha spesso donato le sue opere al Comune, l'ultima in ordine temporale nel giugno 2024. Taccini ha pure firmato un’edizione artistica da collezione del Barattolino Sammontana nel 2001.

Insignito anche dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica, ha partecipato a innumerevoli eventi negli Stati Uniti, in Canada, sul territorio nazionale ed europeo. Ha rivestito la carica di Consigliere Comunale dal 1975 al 1980 e poi di assessore dal 1978, sotto il Sindaco Luigi Ballotti.

Così il sindaco Londi: "È un dolore autentico, una tristezza profonda quella che ha colto questa mattina Montelupo. Se ne va un simbolo della città. Un uomo che è molto più di un artista, che ha saputo tradurre in ceramica le ambiguità dell’animo umano, reinterpretando una figura tipica della tradizione montelupina: l’Arlecchino. Una scelta di stile, una poetica che affonda le radici nel suo animo inquieto e nel suo spirito anarchico e spigoloso. Il suo era un approccio originale e unico all’arte e alla materia, che sfuggiva sempre ai percorsi consueti e preordinati. Eugenio aveva saputo conquistare l’affetto di tante persone a Montelupo e fra i ceramisti, e prova ne è la vicinanza dimostratagli negli ultimi periodi non facili della sua vita".

