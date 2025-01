Cerimonia per il “Giorno della Memoria” all’Istituto Gramsci-Keynes di Prato

Lunedì 27 gennaio, alle ore 11.00, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Gramsci – Keynes” di Prato (via Reggiana n. 106), si terrà la cerimonia commemorativa del “Giorno della Memoria”. L’evento, istituito per ricordare le vittime dell’Olocausto in occasione della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, è organizzato dalla Prefettura in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.

La commemorazione vedrà il coinvolgimento attivo degli studenti, che contribuiranno con esecuzioni musicali della tradizione ebraica e una rappresentazione teatrale tratta dall’opera “L’istruttoria” di Peter Weiss. L’intervento del Prof. Andrea Gatti, docente di Diritto Costituzionale Comparato presso l’Università di Milano, arricchirà ulteriormente l’evento.

Nel corso della cerimonia, il Prefetto Michela La Iacona consegnerà la Medaglia d’Onore, conferita dal Presidente della Repubblica alla memoria di Aldo Bogani, cittadino pratese deportato nei lager nazisti.

La celebrazione si svolgerà alla presenza delle Autorità provinciali, dei Rappresentanti delle Istituzioni e di numerosi studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Programma della Cerimonia

Esecuzione dell’“Inno d’Italia”

A cura del coro del “Convitto Nazionale Cicognini” di Prato, accompagnato da Gregorio Marunti al pianoforte.

Saluti istituzionali:

Saluto del Dirigente dell’Istituto Gramsci – Keynes, Prof. Stefano Pollini.

Saluto del Prefetto di Prato, Dott.ssa Michela La Iacona.

Intermezzi musicali e teatrali:

Brano tratto da “Israeli Concertino” (G. Perlman) –

Tempo “Nocturne, lento e con sentimento”, eseguito da Costanza Intagli al violino e Prof.ssa Daniela Novaretto al pianoforte. Rappresentazione teatrale del “Canto XI: dei forni” –

Tratto dall’opera teatrale “L’istruttoria” di Peter Weiss, a cura della Consulta Provinciale degli Studenti di Prato. Esecuzione del brano “La vita è bella” (N. Piovani) –

Esibizione del Prof. Claudio Bianchi, dell’Istituto Comprensivo “Curzio Malaparte”.

Intervento del Prof. Andrea Gatti

Tema: “Come difendere la democrazia”

Il Professore di Diritto Costituzionale Comparato dell’Università degli Studi di Milano porterà il proprio contributo riflettendo sui valori democratici e sul ricordo dell’Olocausto.

Ulteriori esibizioni musicali:

Brano tratto da “Israeli Concertino” (G. Perlman), tempo “Hora-Hatikva, con molto vigore e ritmo”, a cura di Costanza Intagli al violino e Prof.ssa Daniela Novaretto al pianoforte.

Brano “Hineh Ma Tov”, eseguito dall’orchestra e dal coro del “Convitto Nazionale Cicognini” di Prato.

Consegna della Medaglia d’Onore

Il Prefetto Michela La Iacona consegnerà la Medaglia d’Onore conferita dal Presidente della Repubblica alla memoria di Aldo Bogani, militare pratese deportato in Germania nel 1943.

L’evento rappresenta un’importante occasione di riflessione sulla memoria storica e sul valore della democrazia, coinvolgendo giovani studenti e figure istituzionali in un tributo commosso e partecipato.