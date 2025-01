Certaldo rinnova la solidarietà: siglato il nuovo accordo di gestione dell’Emporio Solidale

L’Emporio Solidale di Certaldo, da alcuni anni un punto di riferimento fondamentale per la solidarietà della comunità locale, rafforza il proprio impegno grazie al rinnovo dell’accordo di collaborazione firmato ieri dai rappresentanti dei quattro soggetti che lo compongono, ovvero: Giovanni Campatelli, Sindaco del Comune di Certaldo; Andrea Cambioni, Governatore della Misericordia di Certaldo; Vincenzo Valdagno, Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Certaldo; Don Rolando Spinelli, Presidente della Caritas Certaldo.

Inaugurato nell’estate 2021, l’Emporio è un servizio che mette a disposizione prodotti alimentari e non alimentari riservato a quelle persone che hanno difficoltà a fare la spesa nei normali circuiti commerciali. Il servizio ha già dimostrato di essere una risorsa preziosa per molte famiglie. Grazie a questo nuovo accordo, l’Emporio Solidale potrà continuare e ampliarsi, garantendo un sostegno concreto a chi ne ha bisogno.

Come funziona l’Emporio Solidale?

L’Emporio, che ha sede presso la Galleria Boccaccio, funziona come se fosse un negozio, anche se non c’è compravendita. L’accesso infatti è riservato alle persone e famiglie che rientrano nei parametri previsti dal regolamento, che possono prendere i prodotti usando una tessera a punti, che viene concessa dal terzo settore, in stretta collaborazione con i servizi sociali.

Il successo dell’Emporio Solidale è frutto della collaborazione tra le quattro realtà coinvolte, ognuna delle quali contribuisce con le proprie competenze e risorse.

Comune di Certaldo: promuove l'iniziativa e sostiene economicamente il progetto

Misericordia: Gestisce la logistica, coordinando la raccolta, lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti, si occupa della formazione dei volontari e della gestione amministrativa

Croce Rossa Italiana: Supporta la gestione dell'Emporio, in particolare nell'accoglienza degli utenti, fornendo assistenza sociale e psicologica quando necessario.

Caritas: Si occupa della raccolta e della selezione dei prodotti, garantendo la qualità e la varietà dell'offerta, segue l'accompagnamento delle famiglie in difficoltà, offrendo consulenza e supporto.

Sono previste risorse economiche anche da parte della Società della Salute Empolese Valdarno e Valdelsa, risorse che arriveranno all'interno del percorso di co-progettazione sulla povertà alimentare.

Un ruolo fondamentale lo ricoprono poi le aziende e i soggetti che contribuiscono periodicamente al rifornimento dell’Emporio e che sono: Sebach, Forno Moderno, Panificio Catullo, Più Me, la rete di recupero solidale Re.So. di Empoli, Unicoop Firenze attraverso le raccolte alimentari, la sezione Soci Coop di Certaldo, i dipendenti di Sebach, Michele Barbiero. Ma anche tante famiglie di cittadini, soprattutto durante le scorse festività natalizie, hanno fatto raccolte alimentari spontanee e le hanno donate all’Emporio che le ha poi redistribuite.

Un ringraziamento e un invito

“L’Emporio Solidale rappresenta un’opportunità per tutta la comunità di Certaldo di esprimere la propria solidarietà - dice il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli - per questo desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’Emporio Solidale, in particolare i donatori che lo hanno sostenuto soprattutto durante le recenti festività natalizie. Oltre alle aziende, che ringraziamo, anche tante famiglie hanno fatto delle collette di prodotti alimentari e le hanno donate. Si tratta di un bel gesto che potrebbe diventare un’abitudine e permetterebbe così di aumentare la quantità e qualità dei prodotti che possono poi essere offerti a chi ne ha necessità, contribuendo così a costruire una società più equa e inclusiva.”

Per informazioni su come donare e contribuire alle attività, scrivere a:

emporiosolidalecertaldo@gmail.com

