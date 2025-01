Condannati 2 profili Facebook per offese alla dignità morale di Roberto Naldi

Due profili Facebook sono stati condannati dal Tribunale di Pisa per commenti offensivi della dignità morale della persona di Roberto Naldi, AD di Toscana Aeroporti e Presidente di Corporacion America Italia.

La decisione del Tribunale di Pisa fa riferimento a 2 commenti rilasciati sul social network in data 5 dicembre 2020.

Il risarcimento danni dovuto all’Ingegner Naldi sarà interamente devoluto in beneficenza all’Associazione Sightsavers, attiva nella prevenzione della cecità nei paesi più poveri del pianeta.

Chi è Sightsavers

Sightsavers è un’associazione che lotta contro la cecità evitabile dal 1950. È impegnata in oltre 30 tra i paesi più poveri del mondo per affrontare le cause che sono all’origine della cecità evitabile, come l’accesso all’acqua pulita e la mancanza di igiene.

La missione dell’associazione è quella di rafforzare i sistemi sanitari locali per garantire che essi siano in grado di supportare le loro comunità nel lungo termine.

Dal 1950, Sightsavers è riuscita a distribuire 437 milioni di trattamenti contro la cecità dei fiumi, eseguire 6.9 milioni di operazioni di cataratta per ridare la vista, e offrire la possibilità a più di 180.000 persone con disabilità di vivere in maniera indipendente.

Fonte: Ufficio Stampa